Sosnowiecka Karta Miejska na start!

Ulgi w miejskich obiektach kulturalnych i sportowych, a także w sferze usług oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców. To wszystko umożliwi Sosnowiecka Karta Miejska, czyli projekt adresowany do wszystkich sosnowiczan zameldowanych w mieście na pobyt stały lub rozliczających tutaj podatek dochodowy.

Rejestracja do programu rozpoczęła się 10 października. Zarejestruj się i korzystaj z atrakcyjnych zniżek już od 2 listopada.

Czym jest Sosnowiecka Karta Miejska?

Sosnowiecka Karta Miejska to bezpłatna elektroniczna aplikacja dostępna do pobrania na platformach App Store i Google Play. Istnieje również możliwość pozyskania karty w wersji plastikowej. Karta umożliwić ma mieszkańcom Sosnowca korzystanie z atrakcyjniejszego cennika w kulturalnych i sportowych obiektach miasta, ale nie tylko. System przewiduje bowiem również możliwość współpracy z podmiotami prywatnymi, które też mogą przystąpić do programu.

– Sosnowiecka Karta Miejska to nowy, innowacyjny projekt adresowany do mieszkańców Sosnowca którzy m.in. odprowadzają swoje podatki właśnie tutaj i dzięki temu finansowo partycypują w działaniach rozwojowych oraz inwestycyjnych miasta. Ma być swego rodzaju podziękowaniem za przejaw lokalnego patriotyzmu – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Kto może korzystać?

Do korzystania z Sosnowieckiej Karty Miejskiej uprawniona jest każda osoba, która jest zameldowana na pobyt stały na terenie Sosnowca lub rozlicza tutaj podatek dochodowy. Aby stać się beneficjentem ulg, trzeba zarejestrować się poprzez stronę internetową skm.sosnowiec.pl lub poprzez aplikację mobilną Sosnowiecka Karta Miejska. Złożony wniosek musi przejść weryfikację. Po pozytywnym jego zatwierdzeniu mieszkaniec otrzyma powiadomienie i karta będzie gotowa do użycia.

Aby ograniczyć produkcję plastiku, karty będą wydawane przede wszystkim w wersji elektronicznej. Jeśli jednak ktoś będzie chciał posiadać kartę w wersji plastikowej, również będzie to możliwe. Informację o tym trzeba będzie jednak zamieścić we wniosku. Składać będzie je można drogą elektroniczną poprzez stronę www.skm.sosnowiec.pl, ale po kartę będzie można również przyjść do Biura Obsługi Klienta przy ul. Małachowskiego 3 (tel. 2960651) lub do Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Warszawskiej 3/20 (tel. 2656004)

Sosnowiecka Karta Miejska to projekt skierowany nie tylko do mieszkańców naszego miasta, ale również do sosnowieckich przedsiębiorców.

Aby zostać partnerem, zarejestruj się w serwisie poprzez stronę www.skm.sosnowiec.pl lub poprzez aplikację mobilną Sosnowieckiej Karty Miejskiej i złóż wniosek o dołączenie do grupy partnerskiej. Można też skontaktować się bezpośrednio z pracownikami Biura Obsługi Klienta w budynku przy ul. Małachowskiego 3 (w poniedziałek od 7:30 do 18:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątek od 7:30 do 13:00), a także w Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Warszawskiej 3/20 (w pasażu przy placu Stulecia – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, w soboty od 8:00 do 16:00).