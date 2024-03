Sosnowieccy policjanci podczas Dnia Bezpieczeństwa [FOTO]

21 marca to pierwszy, dzień kalendarzowej wiosny. Tego dnia SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu postanowiło zorganizować dla uczniów sosnowieckich szkół Dzień Bezpieczeństwa. Do tego wydarzenia dołączyli również sosnowieccy policjanci, którzy zaprezentowali uczniom sprzęt, z którego korzystają na co dzień i odpowiadali na pytania młodzieży zainteresowanej wstąpieniem w nasze szeregi. Przewodnicy psów służbowych zorganizowali dla młodzieży pokaz tresury oraz pościgu z udziałem pozoranta.

Sosnowieccy Policjanci wspierają Dzień Bezpieczeństwa

Dzień Bezpieczeństwa rozpoczął się o godzinie 10.00 w Zagłębiowskim Parku Sportowym przy ulicy Zaruskiego 2. Podczas pierwszej części Komendant Miejski Policji w Sosnowcu młodszy inspektor Sławomir Zagrobelny, zaprezentował uczestnikom strukturę organizacyjną tutejszej komendy, a także opowiedział o poszczególnych pionach. Goście dowiedzieli się również o osiągnięciach sosnowieckich policjantów oraz o działaniach, jakie są podejmowane każdego dnia, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta. Podczas swojego wystąpienia podkreślił, że służba w Policji jest przede wszystkim służbą dla społeczeństwa – wymagającą ogromnego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji.

Na arenie uczniowie mieli okazję porozmawiać z sosnowieckimi policjantami, którzy przygotowali dla nich stoisko profilaktyczne. Młodzież mogła zobaczyć sprzęt, z którego na co dzień korzystamy oraz dowiedzieć się, jak wygląda służba technika kryminalistyki. Mundurowi zachęcali uczniów do wstąpienia w nasze szeregi. Opowiedzieli zainteresowanym osobom, jakie wymagania musi spełniać kandydat do służby w Policji, a także, jak wygląda rekrutacja i służba w poszczególnych pionach sosnowieckiej komendy. Młodzież mogła również obejrzeć z bliska radiowozy oraz motocykle służbowe.

Pokazy Służb Mundurowych

Podczas kolejnej części Dnia Bezpieczeństwa odbyły się pokazy służb mundurowych, w których brali udział sosnowieccy przewodnicy psów służbowych oraz ich czworonożni przyjaciele. Policjanci przygotowali pokaz z udziałem pozoranta, który symulował ucieczkę przed policjantami po popełnieniu przestępstwa oraz pokaz tresury. Opowiedzieli widowni o swoich osiągnięciach i codziennych czynnościach.



Pamiętajmy, że Policję tworzą ludzie. Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem w nasze szeregi zapraszamy na stronę Zostań Śląskim Policjantem, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje o poszczególnych etapach rekrutacji.