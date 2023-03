Sosnowieccy dzielnicowi z najmłodszymi o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

Sosnowieccy dzielnicowi z Komisariatu IV zawitali w miniony poniedziałek do Przedszkola Miejskiego nr 20. Towarzyszył im oczywiście uwielbiany przez dzieci Sznupek.

Bezpieczeństwo z najmłodszymi

Policjanci korzystają z każdej okazji, by z najmłodszymi porozmawiać o bezpieczeństwie. Dlatego zawsze chętnie przyjmują zaproszenia placówek oświatowych na tego rodzaju spotkania. Tym razem dzielnicowi odwiedzili maluchy z Przedszkola Miejskiego nr 20 w Sosnowcu. Do Przedszkola zawitał również uwielbiany przez dzieci Sznupek. Kiedy policyjna maskotka bawi się z najmłodszymi i opowiada im o bezpieczeństwie, maluchy dużo łatwiej przyswajają przekazywaną wiedzę. Podczas wspólnej zabawy dzieci wysłuchały porad oraz utrwaliły najważniejsze informacje o podstawowych przepisach ruchu drogowego. Maluchy szybko i poprawnie odpowiadały na zadawane przez policjantów pytania, które dotyczyły znajomości zasad i przepisów kodeksu drogowego. Wspólne kolorowanki, konkursy czy projekcje filmów to doskonały sposób na utrwalenie przekazanych wiadomości podczas zabawy i rozrywki.

Kolejne spotkania sosnowieckich dzielnicowych z przedszkolakami już wkrótce.