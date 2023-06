Sosnowieccy dzielnicowi z Komisariatu II na festynie w przedszkolu

W ubiegły piątek w Przedszkolu Miejskim nr 3 odbył się festyn rodzinny. Sosnowieccy dzielnicowi z tutejszego Komisariatu II dołączyli do tego wydarzenia, nie tylko zapewniając bezpieczeństwo, ale także przybliżając najmłodszym zawód policjanta.

Dzieci mogły również z bliska obejrzeć policyjny radiowóz oraz motocykl

Festyn odbył się na terenie przedszkola. Na najmłodszych uczestników czekało wiele atrakcji. W tak radosnej i beztroskiej atmosferze obecność policjantów była również okazją do wzmocnienia wizerunku Policji w oczach dzieci.

Policjanci włączają się w festyny

Dzielnicowi z tutejszego Komisariatu II, odziani w mundury, z uśmiechem na twarzach włączyli się we wszystkie atrakcje festynu. Dzieci miały możliwość nie tylko z nimi porozmawiać, ale także poznać sprzęt, który używają na co dzień. Policjanci zaprezentowali najmłodszym służbowe radiowozy oraz motocykl. Festyn był doskonałą okazją, aby pokazać, że mundurowi to nie tylko osoby odpowiedzialne za egzekwowanie prawa, ale przede wszystkim osoby, do których należy zwrócić się o pomoc.