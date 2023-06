Sosnowiec: Zakończył się remont na SOR w Szpitalu św. Barbary

Nowoczesny obszar oczekiwania pacjentów, dwa nowoczesne stanowiska do triażu oraz pomieszczenia do dekontaminacji i izolacji – to między innymi efekt wykonanych za prawie 3 miliony złotych prac na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

Zyskali zarówno pacjenci, jak i lekarze, ratownicy i pielęgniarki, dla których poprawił się komfort pracy.

Na SOR w popularnym „Górniczym” trafia w ciągu dnia około 60-65 pacjentów

20 procent z nich stanowią pacjenci przywożeni przez zespoły ratownictwa medycznego. Przeprowadzone na oddziale prace sprawią, że lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym będzie się lepiej pracować, a opieka dla pacjentów będzie jeszcze lepsza.

– Dysponujemy teraz nowoczesną aparatura monitorującą, która zapewnia nam bezpieczeństwo diagnostyki leczenia pacjentów, co też poprawia nam komfort pracy. Mamy nowoczesne wnętrza, które są czyste i przestronne. Są wyposażone tak, jakbyśmy sobie tego życzyli przy obecnym poziomie medycyny – mówi dr n. med. Izabela Chanek, p.o. kierownika SOR w Szpitalu św. Barbary. – Dziękuję naszym sponsorom za umożliwienie modernizacji najbardziej newralgicznej części naszego oddziału – dodaje.

Roboty, które miały miejsce na oddziale objęły m.in. wyburzenie ścian działowych i wykonanie nowych instalacji sanitarnych takich jak wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, sieć wodna i kanalizacyjna, centralne ogrzewanie oraz sieć elektryczna i teletechniczna. Koszt inwestycji wyniósł dokładnie 2 970 647,12 złotych, z czego 2 460 000 złotych to dotacja, którą lecznica otrzymała z funduszu przeciwdziałania Covid-19.

Dzięki przeprowadzonym pracom Szpitalny Oddział Ratunkowy został podzielony na dwie części. Pierwsza przeznaczona jest dla pacjentów, którzy samodzielnie zgłaszają się do szpitala. Jest w niej nowoczesna poczekalnia, węzły sanitarne oraz boksy dla pacjentów wyposażone w nowoczesną aparaturę monitorującą. Druga część jest przeznaczona dla pacjentów przewożonych przez zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze pogotowie ratunkowe. To często pacjenci z ciężkimi, wielonarządowymi obrażeniami. Tu znajdują się monitorowane miejsce z nowoczesnym sprzętem. Są też pomieszczenia dla izolacji i dekontaminacji.