Sosnowiec: Uroczyste zakończenie programu partnerskiego "Ludzie ludziom"

16 października, w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu odbyła się uroczysta gala wieńcząca program "Ludzie ludziom... budowanie systemu wartości młodego człowieka we współczesnym świecie", który rozpoczął się w na początku tego roku.

"Ludzie ludziom" zakończone w Sosnowcu

Był to projekt partnerski realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu wraz z Komendą Miejską Policji w Sosnowcu, Teatrem Zagłębia, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Parkrun przy współudziale Sądu Rejonowego w Sosnowcu. W projekcie aktywnie uczestniczyli sos

Wśród gości zaproszonych na uroczystą galę zorganizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu byli m.in. przedstawiciele Sejmu, Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, mł.insp. Sławomir Zagrobelny – Komendant Miejski Policji w Sosnowcu oraz sosnowieccy policjanci, kuratorzy sądowi, a także uczniowie – w tym przedstawiciele IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej, którzy uatrakcyjnili galę występem na deskach teatru. Uroczystość była również okazją do wyłonienia zwycięzców konkursu filmowego pn. „Przemoc widziana oczami młodzieży”, który był ostatnim etapem programu oraz wysłuchania wykładów związanych z tematyką przemocy.

Profilaktyka przeciwdziałaniu przemocy

Projektu składał się z wielu zróżnicowanych etapów, a jego celem było przede wszystkim propagowanie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy oraz mowie nienawiści. Do działań aktywnie włączyli się sosnowieccy policjanci, którzy m.in. przeprowadzili szereg spotkań z uczniami tutejszych szkół, podczas których rozmawiali z nimi o mowie nienawiści i jej konsekwencjach. Mundurowi uczestniczyli również w szkoleniach przeprowadzonych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu dla pedagogów i psychologów szkolnych na temat m.in. cyberprzemocy i odpowiedzialności prawnej. W ramach programu zorganizowano również Bieg w szpilkach, grę terenową dla uczniów oraz Marsz przeciwko przemocy, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców całego miasta.

Każdy z etapów miał na celu podnoszenie świadomości zarówno młodzieży, jak i dorosłych na temat negatywnych konsekwencji wynikających z przemocy. Jego celem było również podkreślenie na to, jak ważna w dzisiejszych czasach jest tolerancja i szacunek do drugiego człowieka, a także zachęcenie do działania - by nie zostać obojętnym i zawsze reagować na każdy przejaw przemocy.