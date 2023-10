"Świeć przykładem - noś odblaski" w Sosnowcu. Działania profilaktyczno-informacyjne

"Świeć przykładem – noś odblaski” – to ogólnopolskie działania profilaktyczno-informacyjne prowadzone przez policjantów od początku października do końca grudnia tego roku. Ich celem jest przede wszystkim zachęcanie uczestników ruchu drogowego do używania elementów odblaskowych.

Bezpieczeństwo po zmroku

Policjanci z sosnowieckiej „drogówki” aktywnie włączyli się w trwającą do końca roku akcję „Świeć przykładem – noś odblaski!”, rozdając w tym tygodniu napotkanym pieszym elementy odblaskowe. O tym, że noszenie odblasków znacznie wpływa na poziom naszego bezpieczeństwa, mundurowi przypominają przy każdej okazji, nie tylko podczas spotkań z najmłodszymi.

Na szczęście coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo noszenie odblasków wpływa na naszą widoczność na drodze. Poruszając się po zmroku, czy podczas opadów, jako rowerzysta, czy pieszy, możemy zostać niezauważeni przez nadjeżdżający samochód. Natomiast osoba używająca elementów odblaskowych, jest widoczna dla kierowcy z odległości nawet 150 metrów.