Sosnowiec: Sukces Piotra Mitręgi w Rajdzie Małopolski

Ekipa Mazda Rally Team Poland z sosnowiczaninem Piotrem Mitręgą zdobyła drugie miejsce w Rajdzie Małopolski.

Sosnowiczanin Piotr Mitręga od kilku lat jest pilotem rajdowym. Pierwsze starty rozpoczął w Rajdach Okręgowych. Od 2019 roku jest zawodnikiem Motul Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, gdzie zdobył kilka tytułów wicemistrza oraz mistrza Polski. W tym sezonie zasiadł na prawym fotelu w Maździe 323 GTX kierowanej przez Krzysztofa Głowalę, zgłoszeni są do klasyfikacji rocznej w mocnej klasie Open 4WD.

"Za nami Vavoline Rajd Małopolski będący 2 rundą Motul Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Rajd był bardzo wymagający bardzo trudne techniczne odcinki wymagające ogromnego skupienia od załogi. Nasza kategoria, w której startujemy FIA Open 4WD jest dość mocno obsadzona. Pomimo przeciwności losu gdzie na jednym z piątkowych odcinków przestrzeliliśmy zakręt, co dało nam stratę czasową. Uczyliśmy się także samochodu, bo podjęliśmy decyzję o kilku zmianach (opony i hamulce sportowe), zmiany te wyszły na duży plus, bo mieliśmy jeszcze trochę zapasu. Rajd musieliśmy przejechać bardzo zachowawczo, aby go ukończyć. Pomimo kilku wygranych sobotnich odcinków finalnie zajęliśmy drugie miejsce, które dało nam kilka punktów do klasyfikacji rocznej po feralnym Rajdzie Świdnickim"- mówi Sosnowiczanin Piotr Mitręga.