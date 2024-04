Sosnowiec: Rozpoczyna się budowa ronda na skrzyżowaniu Blachnickiego i Komorowskiego

18 kwietnia, po porannym szczycie, zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu al. Blachnickiego i ul. Bora-Komorowskiego. Zmiany związane są z początkiem prac przy budowie ronda, które zastąpi obecne skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. To także dzień częściowego otwarcia ostatniego przebudowywanego fragmentu ulicy Zaruskiego.

Budowa ronda w Sosnowcu

Roboty będą się wiązały z zamknięciem pasa jezdni w kierunku Środuli i ul. 3 Maja. Ruch w obu kierunkach będzie się odbywał na nitce w kierunku ul. Braci Mieroszewskich. Aby zachować płynność ruchu nie będzie możliwy zjazd z al. Blachnickiego w ul. Bora-Komorowskiego dla kierowców poruszających się od strony ul. Braci Mieroszewskich. Dla kierowców poruszających się od strony ul. 3 Maja możliwość skrętu zostanie zachowana.

Całkowicie wyłączony z ruchu będzie wjazd w ul. Bora-Komorowskiego w kierunku kościoła św. Floriana. Objazd będzie poprowadzony przez skrzyżowanie al. Blachnickiego i Bohaterów Monte Cassino lub poprzez ul. Małe Zagórze.

Kierowcy poruszający się od strony ul. Bora-Komorowskiego z rejonu Zagłębiowskiego Parku Sportowego muszą się liczyć z zakazem skrętu w al. Blachnickiego w kierunku ul. 3 Maja.

Dobrą wiadomością jest częściowe otwarcie ul. Zaruskiego na odcinku od już powstającego ronda Zaruskiego/Komorowskiego w kierunku ronda Jana Pawła II. Uwaga, na tym odcinku będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Takie rozwiązanie pozwoli kierowcom na uniknięcie przejazdu przez al. Blachnickiego w podróżowaniu do ronda Jana Pawła II, ponieważ poprzez rondo WOŚP i ul. Zaruskiego będzie możliwość dojazdu do Zagórza.

Budowa ronda jest elementem większego zadania, które dotyczy także przebudowy ulicy Bora-Komorowskiego i ul. Zaruskiego z dwoma rondami oraz budowy ponad 3 kilometrów chodnika, 2 km drogi rowerowej.

Ulica Zaruskiego

Przebudowa dotyczyła niemal całej ulicy. Poprawiło się bezpieczeństwo pieszych, skorzystali także działkowicze. Od ronda WOŚP (skrzyżowanie ul. Kombajnistów, Małe Zagórze oraz Zaruskiego) w kierunku Zagórza po lewej stronie został wybudowany nowy chodnik, trwa też budowa drogi rowerowej. To pozwoli na spięcie Zagórza oraz Środuli nowym połączeniem rowerowym. Aby maksymalnie ograniczyć wycinkę drzew, droga rowerowa często będzie odchodziła od chodnika, by oszczędzić jak największą liczbę drzew. Około 200 metrów nad rondem WOŚP po prawej stronie został wybudowany chodnik, który gwarantuje działkowcom bezpieczne dojście do ogródków. Co ważne również z myślą o użytkownikach Rodzinnych Ogródków Działkowych powstała droga wewnętrzna wraz z ok. 50 miejscami postojowymi. Tym samym klepisko, które przed budową tam było, zostało zastąpione chodnikiem oraz miejscami postojowymi.

Pierwsze z nowych rond powstało zaraz za kamienicą pod adresem Zaruskiego 1, pozwala na łatwiejsze włączenie się do ruchu mieszkańców budynku oraz zapewnia obsługę kolejnej części Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Kolejne rondo powstaje w miejscu obecnego skrzyżowania ulicy Zaruskiego oraz Bora-Komorowskiego, co również poprawi komunikację oraz dojazd do istniejącego oraz nowego osiedla przy ul. Komorowskiego. Na 1200-metrowym odcinku ul. Zaruskiego zostanie wybudowanych sześć nowych przejść dla pieszych wraz z doświetleniem i azylami. Ostatnim akcentem prac będzie nasadzenie blisko 80 drzew z gatunku grab pospolity, które będą stanowiły zieleń izolacyjną.

Ulica Gen. Bora-Komorowskiego

Ogromne zmiany dotyczą również ulicy Komorowskiego, ulica będzie się rozpoczynać i kończyć rondem. Po obu stronach ulicy zostaną wybudowane nowe chodniki. Projekt uwzględnia również budowę drogi rowerowej na całym odcinku, czyli powstanie łącznik pomiędzy ulicami Zaruskiego oraz al. Blachnickiego. Przybędzie również ok. 50 miejsc postojowych. Zwiększy się też liczba przejść dla pieszych. Zamiast dwóch będzie ich pięć, każde z azylem oraz doświetleniem.

Wykonawcą wartej 35,5 mln zł inwestycji dofinansowanej z funduszu Polskich Inwestycji Strategicznych jest firma Silesia Invest. Zakończenie prac planowane jest na jesień 2024 roku.