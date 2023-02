Sosnowiec przygotuje plan budowy velostrad. Pół miliona złotych wsparcia z Metropolii

Metropolia udzieliła Sosnowcowi 500 tys. zł. dofinansowania na opracowanie dokumentacji technicznej dla dwóch odcinków velostrad, które będą przebiegać przez miasto.

Budowa Velostrad GZM jest jednym ze strategicznych działań podejmowanych we współpracy z miastami Metropolii. Mają one pełnić głownie funkcje transportową zapewniając bezpieczny przejazd do pracy, szkoły, instytucji w ramach jednego miasta lub pomiędzy miastami.

Velostrady połączą Sosnowiec z Katowicami i miastami Zagłębia

– Jesteśmy już po otwarciu ofert na wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego. Środki z GZM pozwolą nam domknąć temat i podpisać umowy z wykonawcami. Liczę, że powstanie velostrady pomiędzy naszymi miastami przyczyni się do zmiany naszych przyzwyczajeń transportowych – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

W obrębie miasta powstać ma 11 km tras o standardzie rowerowych autostrad. W planowanej sieci velostrad przez miasto będą przebiegać trasy nr 1 oraz 7.

3,4 km trasy nr 1 ma przebiegać od granicy z Katowicami, przez ul. Kresową, planowaną kładką nad ul. Piłsudskiego i do centrum Sosnowca, z wykorzystaniem śladu i nasypu dawnej linii kolejowej.

Pozostałe 7,6 km to odnogi „jedynki” do sąsiadujących miast Zagłębia, włączone pod wspólny numer 7. Mają one biec następująco:

od ul. Piłsudskiego w Sosnowcu, wzdłuż drogi ekspresowej nr S86, wiaduktem w ciągu ul. Gen. Grota-Roweckiego, a w granicach Czeladzi odbijać na zachód nieopodal ul. Nowopogońskiej, następnie włączać się w ul. Kościuszki i wracać do Nowopogońskiej śladem starej linii kolejowej. Ta nitka ma się kończyć na DK 94 (ul. Będzińska w Czeladzi). Nie jest wykluczone jednak, że zostanie przedłużona do ul. Wolności w Będzinie, z wykorzystaniem dalszego przebiegu linii kolejowej i wciąż istniejącej infrastruktury mostowej; do Będzina: na terenie Sosnowca rozpoczynać się ma w rejonie ul. Gen. Grota-Roweckiego, biec wzdłuż drogi S86 i przecinać ul. Małobądzką i docierać do skrzyżowania dróg S86 i DK94. Następnie droga ma biec wzdłuż DK94 do ul. Będzińskiej w Sosnowcu. Na terenie Będzina velostrada ma przechodzić równolegle do Czarnej Przemszy i kończyć się w sąsiedztwie zamku;

na terenie Sosnowca rozpoczynać się ma w rejonie ul. Gen. Grota-Roweckiego, biec wzdłuż drogi S86 i przecinać ul. Małobądzką i docierać do skrzyżowania dróg S86 i DK94. Następnie droga ma biec wzdłuż DK94 do ul. Będzińskiej w Sosnowcu. Na terenie Będzina velostrada ma przechodzić równolegle do Czarnej Przemszy i kończyć się w sąsiedztwie zamku; w kierunku Dąbrowy Górniczej ma to być kontynuacja wzdłuż DK94 odnogi będzińskiej. Velostrada przetnie tu ul. Będzińską w Sosnowcu oraz układ torowisk tramwajowych i dojdzie do lewego brzegu rzeki Czarnej Przemszy, następnie w rejonie ul. Śnieżnej istniejącą kładką przekroczy rzekę i dotrze poprzez drogę wewnętrzną w rejon istniejącego przejazdu kolejowego ul. Chemicznej i ul. Piotrkowskiej. Dalej trasa rowerowa pobiegnie w rejonie ul. Piotrkowskiej, przetnie DK94, potok Zagórski i ul. Sokolską i przez dąbrowskie Mydlice doprowadzi rowerzystę do centrum Dąbrowy Górniczej. Rozwiązania, które znajdą się w koncepcji technicznej velostrad przygotowanych przez Sosnowiec mają stanowić plan dla przyszłych projektów m.in.Ż architektoniczno-budowlanych, zagospodarowania terenu czy też technicznych.

W Metropolii powstanie sieć velostrad

Planowane przebiegi velostrad zostały wytyczone przez Metropolię we współpracy z miastami członkowskimi. Łącznie powstanie 8 velostrad o długości ok. 120 km. Ten katalog nie jest zamknięty. Trwają ustalenia dotyczące kolejnych przebiegów.

Obecnie trwa rozstrzyganie przetargu na przygotowanie koncepcji technicznej dla czterech velostrad: Katowice- Sosnowiec, Katowice- Tychy, Katowice- Mysłowice, Sosnowiec- Czeladź- Będzin- Dąbrowa Górnicza.

W I kwartale 2023 planowana jest organizacja przetargu na wykonanie koncepcji technicznych kolejnych velostrad: Katowice- Chorzów- Świętochłowice- Ruda Śląska- Zabrze- Gliwice, Katowice- Siemianowice Śląskie- Chorzów- Bytom- Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry- Bytom oraz Katowice- Sosnowiec- Mysłowice (wzdłuż Przemszy).

W grudniu 2022 roku Katowice otrzymały z Metropolii ponad 250 tys. zł na sfinansowanie dokumentacji technicznej i blisko 700 tys. zł na wykup działek pod budowę odcinka velostrady nr 6, który będzie przebiegać z Centrum Przesiadkowego Brynów do Giszowca, a docelowo łączyć się będzie z Mysłowicami.