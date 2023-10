Sosnowiec: Próbował uciec ze skradzionym towarem. Grozi mu 10 lat więzienia!

Sosnowieccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który ukradł ze sklepowych półek towar, a następnie zaatakował pracownicę ochrony, która chciała go powstrzymać przed ucieczką. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Policjanci złapali uciekającego złodzieja

Mężczyzna będący klientem jednego ze sklepów spożywczych przy ulicy 1 Maja postanowił nie płacić za produkty znajdujące się w sklepie i schował je do plecaka. Po dokonanej kradzieży próbował uciec, czemu zapobiec chciała pracownica ochrony. Wtedy też, przed sklepem doszło pomiędzy nimi do szarpaniny i ataku na kobietę. Wszystko to działo się na oczach sosnowieckich wywiadowców, którzy natychmiast zareagowali i obezwładnili agresywnego mężczyznę. Policjanci potwierdzili, że w jego plecaku rzeczywiście znajdowały się skradzione rzeczy. Jego łupem padły główne produkty spożywcze. Na szczęście 37-letniej kobiecie, która chciała zatrzymać mężczyznę, nic się nie stało. 20-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Za popełnienie kradzieży rozbójniczej grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.