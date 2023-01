Sosnowiec ponownie gra z WOŚP

Całe województwo śląskie 29 stycznia bawi się w Sosnowcu. Tego dnia odbędzie się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wojewódzki finał ponownie odbędzie się w Sosnowcu, ale tym razem w nowym, choć doskonale znanym, miejscu.

Sosnowiczanie otwierają swoje serca

– WOŚP to jedno z najpiękniejszych wydarzeń jakie mogło nam się przytrafić. Takiego wydarzenia nie ma nigdzie indziej niż u nas i powinniśmy być z tego niezwykle dumni. Dlatego do osób, które nie wspierają WOŚP mam prośbę, aby po prostu nam nie przeszkadzali. Finał WOŚP to niezwykłe wydarzenie i cieszę się, że ponownie odbywać się będzie m.in.: w naszym mieście. Niech to będzie niezwykły, radosny dzień, w którym wszyscy jesteśmy dla siebie mili i życzliwi – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

31.finał WOŚP odbędzie się 29 stycznia, tym razem pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”. Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana.

– Na ten cel gramy także w Sosnowcu. W tym roku jednak w innym, choć doskonale znanym miejscu. Tradycyjnie już zaczynamy od hali sportowej w Zagórzu, gdzie dla wszystkich będzie czekało mnóstwo atrakcji. Od godziny 15.00 koncerty rozpoczną się w Parku Sieleckim – mówi Ewelina Stasik, dyrektor IX LO w Sosnowcu i zarazem szefowa sztabu mieszczącego się w szkole.

Sosnowieckie sztaby WOŚP w hali przy ul. Braci Mieroszewskich zorganizują mnóstwo atrakcji, które szczególnie polecamy rodzinom z dziećmi. Na miejscu m.in.: pokazy pierwszej pomocy, stoiska artystyczne, kiermasze rękodzieła, występy muzyczne, animacje, konkursy i wiele, wiele innych atrakcji.

Wcześniej odbędzie się 8. Sosnowiecki Bieg Policz się z cukrzycą, organizowany tradycyjnie przez 71 Sztab WOSP Sosnowiec, Harpagan Sosnowiec i MOSiR. W tym roku trzy pętle po 1,5 km będą miały miejsce w Parku Sieleckim. Opłata startowa wynosi 30 zł (minimum) i w całości zbierana będzie do puszek przez Wolontariuszy WOŚP. Biegacze ruszą o godzinie 10.00. Zapisy już ruszyły.

Największym wydarzeniem będzie koncert w Parku Sieleckim. Start już o godzinie 15.00. Pierwsza na scenie pojawi się Gabi Foksa, a po niej: Holly Blue, Universe, a gwiazdą wieczoru będzie Roksana Węgiel. Tradycyjnie o 20.00 puścimy światełko do nieba – jak zawsze, bezhukowe, puszczane w jednym miejscu. Pokaz to tzw. Silence Show, w którym wykorzystuje się efekty pirotechniczne generujące obniżony poziom dźwięku. W pokazie wykorzystane zostaną również lasery oraz generatory ognia. Współorganizatorem koncertu jest Urząd Marszałkowski oraz Instytucja Kultury Ars Cameralis.

– Urząd Marszałkowski przekaże także gadżety do licytacji, m.in.: oficjalną piłkę do gry w piłkę ręczną, którą grają drużyny biorące aktualnie udział w odbywających się m.in.: w Katowicach Mistrzostwach Świata – dodała Anna Jedynak, wicemarszałkini Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Wśród atrakcji tego dnia będzie także mecz hokejowy na Stadionie Zimowym. W meczu weźmie udział drużyna Uczniowskiego Klubu Sportowego Zagłębie Sosnowiec oraz dodatkowo cztery drużyny. Start o godz. 13.30. Dla wszystkich uczestników przewidziane jest dużo atrakcji, m.in. loteria fantowa, pokazy jazdy figurowej, wyścigi gokartów, malowanie twarzy czy kawiarenka z kawą, herbatą oraz domowym ciastem.

Na wolontariuszy będą czekały Przystanki Ciepła. To miejsca, gdzie będą mogli napić się ciepłej herbaty i ogrzać. W godz.10-13 będzie można odwiedzić Centrum Informacji Miejskiej, a w godz. 15-19 Zamek Sielecki.

Sosnowiec już tradycyjnie będzie tego dnia „brylował” w TV. Będziemy jednym z trzech miast, z których będzie prowadzona całodzienna transmisja w TVN, TVN24 i TTV. Pozostałe miasta to Łódź i Białka Tatrzańska. Jak WOŚP, to i aukcje elektroniczne. Z tymi ruszamy na tydzień przed finałem, ale już dzisiaj zachęcamy do śledzenia bo będzie się działo. Warto licytować. Cześć! SIEMA!