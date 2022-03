Sosnowiec podpisał nową umowę na wywóz odpadów. Ile zapłacimy?

Ważna informacja dla mieszkańców i przedsiębiorców w Sosnowcu. Mimo szalejącej inflacji, ceny za wywóz odpadów nie zmienią się.

Sosnowiec podpisał nową umowę na odbiór odpadów komunalnych

Co bardzo istotne, nie zmienia się standard, ale przede wszystkim nie zmienia się opłata. Podobnie jak było to dotychczas, mieszkańcy Sosnowca zapłacą 27,7 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowany oraz 55,4 zł jeśli odpady będą niesegregowane.

– Ceny zostają utrzymane, chociaż kwota wynikająca z przetargu jest o ok. 8 procent wyższa niż poprzednia umowa. Dotychczas kwota wynikająca z poprzedniej umowy to 340 zł netto za tonę odebranych odpadów, a obecnie to ok. 370 zł netto. Tego jednak Sosnowiczanie nie odczują. Tak zoptymalizowaliśmy działanie systemu, aby opłata się nie zmieniła. Zwiększyliśmy intensywność kontroli segregacji, maksymalnie uprościliśmy nadzór – system jest tak zarządzany, aby Sosnowiczanie wzrostu nie odczuli – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Umowa z firmą Remondis MPGO Sosnowiec została podpisana na 24 miesiące. Cały przetarg opiewa na kwotę 58,8 mln zł brutto.

Jeśli chodzi o częstotliwość odbiorów, w zabudowie wysokiej jest ona ustalana z zarządcą, natomiast w jednorodzinnej co 2 tygodnie.

Jak wyglądają ceny odpadów w sąsiednich miastach?

Jaworzno: 32 zł segregowane / 128 zł niesegregowane

Katowice: 26,3 zł / 52,6 zł

Będzin: 36 zł / 72 zł

Dąbrowa Górnicza: 29 zł / 58 zł

Czeladź: 33 zł / 66 zł

Mysłowice: 31,8 zł / 63,6 zł

Sławków 33 zł / 66 zł

Kontenery na elektrośmieci

Warto też pamiętać, że w Sosnowcu rozstawiono kilkadziesiąt kontenerów na elektrośmieci. Do pojemników zmieści się sprzęt AGD i RTV o maksymalnych wymiarach 60x40x20cm. Obsługą systemu zajmie się firma Remondis. Mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddać duży sprzęt, który nie mieści się do kontenerów. Wystarczy wejść na stronę www.decydujesz.pl i wypełnić formularz, wpisując rodzaj i liczbę sprzętu do odebrania. Firma odbierze stary sprzęt bezpośrednio z domu, to bardzo duże ułatwienie, szczególnie dla osób starszych.