Sosnowiec: Miał trafić do Izby Wytrzeźwień. Próbował wręczyć policjantom łapówkę!

Policjanci Komisariatu Policji II w Sosnowcu zatrzymali mężczyznę, który zaproponował im łapówkę. W ten sposób chciał uniknąć wizyty w miejskiej izbie wytrzeźwień.

W zamian za wypuszczenie zaproponował... wódkę!

Policjanci z Komisariatu Policji II w Sosnowcu zatrzymali 65-letniego mężczyznę, który chciał wręczyć im łapówkę. Mundurowi zostali wezwani przez Zespół Ratownictwa Medycznego w celu udzielenia im wsparcia przy nietrzeźwym mieszkańcu Sosnowca. Ze względu na stan upojenia alkoholowego zagrażający zdrowiu, a nawet życiu mężczyzny, policjanci podjęli decyzję o umieszczeniu go w miejskiej izbie wytrzeźwień.

Badanie trzeźwości wskazało, że miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. W trakcie interwencji mężczyzna zaproponował policjantom, że jak tylko zawiozą go do domu, to dostaną butelkę wódki lub pieniądze na wódkę. Pomimo że mundurowi ostrzegli mężczyznę, że takie zachowanie jest przestępstwem, 65-latek ponowił propozycję. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Za przestępstwo korupcyjne grozi mu kara do 8 lat więzienia.