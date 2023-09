Pracowity tydzień sosnowieckiej drogówki. Policjanci odwiedzili 33 szkoły

Od 4 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2023/2024. Miniony tydzień dla sosnowieckiej drogówki tył okazją do spotkań z dziećmi i młodzieżą w ramach realizowanej akcji profilaktycznej pn. "Bezpieczna droga do szkoły".

Profilaktyka policjantów w sosnowieckich placówkach oświatowych

Od rozpoczęcia roku szkolnego policjanci odwiedzili 33 sosnowieckie szkoły, a to dopiero półmetek zaplanowanego przedsięwzięcia.

Pierwszy tydzień szkoły to duże wyzwanie nie tylko dla uczniów, ale również dla służb dbających na co dzień o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego sosnowieccy policjanci zrealizowali akcję ukierunkowaną przede wszystkim na bezpieczeństwo pieszych, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policjantów Wydziału Ruchu Drogowego i dzielnicowych można było spotkać w pobliżu wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych w Sosnowcu. Tylko sama sosnowiecka drogówka na przestrzeni jednego tygodnia, odwiedziła 33 szkoły, przeprowadzając zajęcia profilaktyczne dla ponad 1100 młodych osób. Podczas tych spotkań, dzieci miały okazję poznać naszych mundurowych i dowiedzieć się, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. Działania będą prowadzone również w kolejnych dniach września.