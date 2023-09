Misiek Julek zamieszka w Teatrze Zagłębia. Zabawkowe domki w Sosnowcu

Katowice mają beboki, Wrocław krasnale, a Sosnowiec będzie miał Misiowe Domki. Już wkrótce przechodnie zobaczą na mieście zabawkowe domki wraz z ich lokatorem: Miśkiem Julkiem.

Nietypowe "instalacje" powstaną w ramach kampanii Domu Aniołów Stróżów.

- Mamy nadzieję że Misiowe Domki zainteresują mieszkańców i zachęcą ich do zapoznania się ze szczegółami naszej akcji. Najnowsza kampania Aniołów ma zwrócić uwagę na problemy dzieci i nakłonić do pomocy przez udział w zbiórce - wyjaśnia Monika Bajka Prezeska Domu Aniołów Stróżów. Tym razem Anioły chcą zebrać środki na remont placówki w Sosnowcu. - Działamy w dzielnicy Juliusz, stąd imię bohatera naszej kampanii: Miśka Julka - dodaje prezeska.

Pierwszy Misiowy Domek zostanie oficjalnie otwarty podczas briefingu prasowego w kawiarni Teatru Zagłębie: 13 września (środa) o godzinie 11:00, ul. Teatralna 4 w Sosnowcu. O nietypowej akcji opowie prezeska stowarzyszania Dom Aniołów Stróżów Monika Bajka oraz dyrektorka Teatru Zagłębia Iwona Woźniak

Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów otworzyło placówkę w Sosnowcu niedługo po zamknięciu kopalni Kazimierz Juliusz. Od tego trudnego momentu Anioły na Juliuszu otaczają codzienną opieką ponad 30 dzieci, a łącznie z dyżurami ulicznymi mają ponad 100 podopiecznych rocznie. Drugi Dom w Aniołach znalazły dzieci i młodzież, które borykają się z różnego rodzaju problemami: samotnością, odrzuceniem, problemami w nauce, nieraz trudną sytuacją w domu.

- Teatr Zagłębia czeka przebudowa. Dlatego rozumiemy, jak ważne jest to, by mieć obok siebie ludzi, którzy będą nas w tym wspierać. Dlatego stajemy dziś razem z Domem Aniołów Stróżów, by mówić o tym, że dzieciom, podopiecznym stowarzyszenia, potrzebny jest odnowiony dom – mówi Iwona Woźniak Dyrektorka Teatru Zagłębia.