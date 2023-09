Wspólnie w trosce o życie. Współpraca sosnowieckiego pogotowia i OSP Jaworzno

Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu i Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Narodowa w Jaworznie będą współpracować w zakresie edukacji i promocji zdrowia.

Stosowną umowę podpisano w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. W imieniu Pogotowia Ratunkowego umowę podpisał dyrektor Klaudiusz Nadolny, a Ochotniczą Straż Pożarną z Jaworzna reprezentował prezes Kazimierz Dubiel. W uroczystości wzięli także udział poseł na Sejm RP Wojciech Saługa, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Maria Materla i radna Jaworzna, Dorota Guja.

- To porozumienie jest niezwykle istotne, ponieważ ono dotyczy ludzkiego życia. Strażacy i ratownicy są pierwsi na miejscu zdarzenia, tam gdzie dzieje się coś złego i ratują ludzkie zdrowie oraz życie. Te szkolenia pomogą strażakom robić to jeszcze skuteczniej. Taka współpraca powinna być powszechna, bezpieczeństwo to nie tylko silna armia, ale również profesjonalne wsparcie w zakresie ratowania zdrowia i życia mieszkańców. Ważne jest to, by udzielić profesjonalnej pomocy zanim na miejsce dotrą doświadczeni ratownicy – podkreślał poseł na Sejm RP, Wojciech Saługa.