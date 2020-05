Sosnowiec: Mężczyzna mając w organizmie 3 promile chciał wyskoczyć przez okno

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Wczorajszego wieczoru sosnowieccy policjanci udzielili wsparcia zespołowi ratownictwa medycznego, który został wezwany do agresywnego pacjenta. Gdy mężczyzna w stanie silnego upojenia alkoholowego zobaczył policjantów, stwierdził, że nie chce dalej żyć i gwałtownie ruszył w stronę okna. Policjanci dosłownie w ostatniej chwili wciągnęli go do wnętrza i obezwładnili.

Policjanci wczorajszego wieczoru w trybie alarmowym pojechali do jednego z bloków w dzielnicy Juliusz, ponieważ zespół ratownictwa medycznego poprosił o pilne wsparcie przy udzielaniu pomocy agresywnemu mężczyźnie.

Zdarzenia, jakie rozegrały się po przybyciu policjantów na miejsce, miały bardzo dynamiczny przebieg

Okazało się, że agresor zagrażał nie tylko osobom z otoczenia, ale i sobie samemu. Będąc w stanie silnego upojenia alkoholowego (blisko 3 promile), wcześniej bardzo agresywny wobec innych, zobaczywszy policjantów, stwierdził, że nie chce dalej żyć i ruszył w stronę okna, zamierzając z niego wyskoczyć (mieszkanie znajdowało się na drugim piętrze). Policjanci dosłownie w ostatniej chwili dopadli nóg zwieszonego wpół mężczyzny, wciągnęli go do wnętrza i obezwładnili.

Zajście, w którym omal nie stracił życia, nie zmniejszyło jego agresji

Konieczne było jego unieruchomienie. Mężczyźnie udzielono pomocy lekarskiej, a następnie, z uwagi na znaczny stopień upojenia, skierowano do wytrzeźwienia.

Obecnie trwa ustalanie wszystkich okoliczności zdarzenia. O dalszym losie 30-latka zadecyduje prokurator po zapoznaniu z wszystkimi materiałami, jakie zostaną przez śledczych zgromadzone w sprawie. Jeśli okaże się, że agresor naruszył nietykalność ratowników medycznych, za atak na nich może trafić do więzienia na 3 lata. Jeśli zajdzie taka konieczność, jego poczytalność w toku postępowania oceni biegły.