Sosnowiec: Jego życie było zagrożone. Szybka interwencja policjantów

W dniu 8 kwietnia tego roku policjanci z Komisariatu II otrzymali zgłoszenie o mieszkańcu naszego miasta, którego życie i zdrowie było zagrożone. Zaalarmowani przez rodzinę mundurowi udzielili pomocy oraz asysty Pogotowiu Ratunkowemu, dzięki czemu 27-latek na czas trafił do szpitala.

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu II w godzinach popołudniowych w minioną sobotę otrzymali zgłoszenie o tym, że w jednym z mieszkań w dzielnicy Pogoń przebywa mężczyzna, którego życie i zdrowie może być zagrożone. Z informacji przekazanych przez rodzinę 27-latka wynikało, że jest on nieprzytomny. W związku z tym bezzwłocznie skierowano pod wskazany adres mundurowych z Komisariatu II, którzy po przybyciu na miejsce potwierdzili, że mężczyzna wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Policjanci udzielili pomocy wezwanym do zgłoszenia ratownikom medycznym, a także wsparli obecną na miejscu rodzinę mężczyzny. Następnie Pogotowie Ratunkowe w asyście mundurowych przewiozło go do tutejszego Szpitala i trafił pod opiekę lekarzy.

Sytuacja, w jakiej znajdował się 27-latek, zdecydowanie zagrażała jego życiu. Dzięki właściwej postawie osoby zgłaszającej interwencję oraz działaniom policjantów i ratowników medycznych mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.

Pamiętajmy!

Zawsze reagujmy w przypadku, gdy mamy do czynienia z osobą, która potrzebuje pomocy. Tylko dzięki szybkiej reakcji możemy zapobiec tragedii. Jeśli coś nas zaniepokoi, nie wahajmy się poprosić służb ratowniczych o pomoc. Każde tego rodzaju zgłoszenie jest zawsze natychmiast szczegółowo sprawdzane.