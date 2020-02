Sosnowiec: 6-metrowy krzyż nie stanie na Górce Środulskiej. Prezydent miasta mówi NIE!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Pół roku temu grupa wiernych z parafii pw. św. Floriana w Sosnowcu utworzyła Społeczny Komitet Budowy i Postawienia Krzyża. Prezydent Miasta odmówił postawienia konstrukcji. 6-metrowy krzyż miał stanąć na Górce Środulskiej.

Do budowy konstrukcji pomysłodawcy chcieli wykorzystać pozostałości po fundamentach wyciągu narciarskiego. Krzyż miał składać się z rur i płaskowników a jego rozpiętość miała sięgać 4 metrów. Skierowano wniosek do urzędu miasta, trwały również rozmowy z Prezydentem Miasta Arkadiuszem Chęcińskim, oraz Dyrektorem MOSiRu, do którego formalnie należy teren. Pierwszą odpowiedź odmowną od władz Sosnowca komitet otrzymał 20 listopada.

Projekt krzyża, który miał powstać na Górce Środulskiej w Sosnowcu. [fot. Piotr Zimnal/Parafia pw. św.Floriana]

Społeczny Komitet Budowy i Postawienia Krzyża nie dawał za wygraną i 27 listopada złożył odwołanie do Wojewody Śląskiego. Ten zachowując urzędowy termin odpowiedzi, 22 stycznia napisał, że nie ma umocowania prawnego do zmiany stanowiska Prezydenta Miasta Sosnowca w przedmiotowej sprawie.

Jak możemy przeczytać na stronie parafii pw. św. Floriana, która wydała oświadczenie w tej sprawie: