Siódmy oddział sosnowieckiego żłobka już otwarty

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Setka maluchów znalazła opiekę w nowym oddziale Żłobka Miejskiego w Sosnowcu.

To prawdopodobnie największa placówka w województwie śląskim.

Całkowity koszt modernizacji budynku przy ulicy Suchej 23, wraz z wyposażeniem, wyniósł ponad 4,5 mln zł

Nowy oddział powstał m.in. dzięki funduszom, które miasto otrzymało w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch+”.

Warto w tym miejscu podkreślić, że miasto na adaptacje budynku pozyskało największą w województwie śląskim dotację. Pozostałe fundusze pochodzą z kasy miasta.

- Oprócz dostosowania budynku, w ramach otrzymanych środków zostały kupione łóżeczka i leżaki z materacami, przewijaki, pościel, śliniaki, a także meble, zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci. Dodatkowo z budżetu miasta przekazane zostały fundusze na dalsze wyposażenie żłobka – podkreśla Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta ds. funduszy zewnętrznych, polityki społecznej i komunalnej.

Budynek został przebudowany i dostosowany do potrzeb dzieci w wieku do lat 3. Utworzono nowe sale, toalety, kuchnie, szatnie, nowy hol wejściowy wraz z wózkownią, dobudowano windę, umożliwiając tym samym dostępność pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem wydzielono miejsca parkingowe, nowy plac zabaw. Powstał także taras dla najmłodszych dzieci. W całym budynku został wykonany remont instalacji wewnętrznych.

Wliczając środki z budżetu miasta oraz dotację z programu „Maluch+”, w latach 2016-2020, na modernizację budynków oraz wyposażenie nowych oddziałów Żłobka Miejskiego wydano ponad 10 milionów złotych.

- Jestem mile zaskoczony tym, jak wygląda ten żłobek po remoncie. Program Maluch+ jest jednym z ważniejszych programów rozwoju rodziny. Są też środki na funkcjonowanie żłobka, a z tego co wiem, już aplikujecie Państwo o fundusze na kolejną placówkę. Warto oczywiście podziękować samorządowi. Pieniądze są, ale musi być też grupa ludzi, która podejmie się pracy i odpowiedzialności – powiedział Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

Nowy 7-oddziałowy żłobek pomieści 100 dzieci. Dwa oddziały będą przeznaczone dla dzieci młodszych w wieku 20 tygodni - 1,5 roku życia, a pięć będzie dla dzieci starszych w wieku 1,6-3 lat. Nowy oddział żłobka zmniejszy niemal o połowę liczbę rodzin oczekujących na objęcie dziecka opieką żłobkową w Sosnowcu.

W 2014 roku w miejskich placówkach było zaledwie 232 miejsca. Cztery lata później było ich już 331. Staramy się w taki sposób lokować poszczególne oddziały Żłobka Miejskiego, by rodzice nie musieli wozić swoich pociech z jednego końca miasta na drugi. Dlatego powstał m.in. oddział w Juliuszu i Zagórzu. Co ciekawe, wcześniej w Zagórzu – mimo, że to najludniejsza dzielnica miasta – nie było ani jednego oddziału żłobka. Ostatnie dwa lata to największy wzrost liczby miejsc. W tej chwili po otwarciu oddziału przy ulicy Suchej możemy pochwalić się 478 miejscami w Żłobku Miejskim i klubikach dziecięcych – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

To nie koniec, ponieważ miasto właśnie otrzymało kolejne dofinansowanie (1,5 mln zł) na utworzenie ósmego już oddziału w Maczkach (ulica Skwerowa). Placówka powstanie do końca tego roku. Po otwarciu oddziału liczba miejsc dla najmłodszych wzrośnie do 538.

Miasto wspiera również pobyt dzieci w żłobkach niepublicznych na terenie Sosnowca. To sprawia, że w mieście powstało kilka kolejnych niepublicznych żłobków. W 2014 roku w żłobkach niepublicznych opiekę mogły znaleźć zaledwie 104 maluchy. Na koniec 2019 roku były to już 624 miejsca. Wzrost liczby miejsc był możliwy dzięki dopłacie pobytu dziecka w żłobku niepublicznym z kasy miasta w kwocie 500 zł.

Ostatnim akcentem wsparcia rodziców jest program „Mogę wszystko - projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi” czyli dopłata do niani. To pozwoliło zapewnić opiekę 23 maluchom.