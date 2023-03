Śmiertelne potrącenie przez pociąg w Sosnowcu. Na torach zginął mężczyzna!

Wczoraj w Sosnowcu doszło do tragicznego wypadku. W rejonie Dworca PKP pociąg osobowy potracił przechodnia. Niestety, mężczyzna zmarł.

Tragedia na torach w Sosnowcu!

We wtorek 7 marca około godziny 10:20 w rejonie dworca PKP doszło do tragicznego wypadku. Pociąg osobowy potrącił mężczyznę. Niestety, nie udało się go uratować.

– Śmiertelne potrącenie mężczyzny przez pociąg osobowy. W obrębie stacji PKP Sosnowiec występowały utrudnienia w ruchu pociągów – poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Jak poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, sosnowiecka Prokuratura Okręgowa wyjaśni, jak doszło do tego tragicznego wypadku.

Na czas prowadzonych na miejscu zdarzenia przez służby działań występowały utrudnienia w ruchu pociągów. Ruch został przywrócony po godzinie 13:00.

To nie było pierwsze śmiertelne potrącenie przez pociąg tego dnia. Krótko po godzinie 6:00 w Zabrzu pociąg Kolei Śląskich relacji Katowice-Gliwice śmiertelnie potrącił innego mężczyznę. Jak informowała zabrzańska policja, była to udana próba samobójcza.

