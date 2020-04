"Sami", nie znaczy "samotni". W te Święta pokażmy, że jesteśmy... odpowiedzialni!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Nadchodzi Wielkanoc. Czas spokoju, wiary i nadziei. Wielu z nas tych Świąt nie spędzi jednak z bliskimi... Przebywają w szpitalach, osamotnieni w domach oraz na służbie, walcząc o zdrowie i bezpieczeństwo. Wsparcie w tym trudnym czasie jest dla nich niezwykle budujące i cenne. Pokażmy im, że w Święta choć sami nie są samotni... bo „Razem” ma wiele znaczeń"

Z tą trudną sytuacją możemy poradzić sobie tylko razem. To nie czas na spory, dysputy o słuszności poszczególnych działań i przekorne "nie" tam, gdzie ustalone zasady są konieczne dla naszego bezpieczeństwa. To czas na odpowiedzialność. Mamy moralny i prawny obowiązek zadbać o dobro nas wszystkich. Zróbmy to z potrzeby serca i z rozsądku, solidarni z tymi, którzy dziś za swoje zdrowie oraz życie swoich bliskich oddaliby wszystko. Niestety choroba zawsze zabiera to, co chce i kiedy chce. W jej obliczu często ludzie są bezradni. Nie dopuśćmy do tego. Tylko wspólnymi siłami, zachowując rozwagę, możemy odzyskać to, co dla nas najcenniejsze - spokój i poczucie bezpieczeństwa.

W tym wyjątkowym czasie pozostańmy w domach, wdzięczni, że z domownikami możemy usiąść przy wielkanocnym stole. A naszym bliskim pokażmy, że o nich myślimy oraz jesteśmy z nimi mimo odległości i przeszkód. Odpowiedzialnie. Wykorzystajmy do tego m.in. telefony, komunikatory czy kamery, bo "sami" nie znaczy "samotni".

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w świątecznej akcji Śląskiej Policji:

Podzielmy się wsparciem z tymi, którzy tego najbardziej potrzebują: osobami chorymi, starszymi, objętymi kwarantanną, samotnymi rodzinami oraz służbami walczącymi na pierwszej tzw. pierwszej linii. Dodajmy otuchy wolontariuszom, pracownikom miejsc, dzięki którym mamy niezbędne rzeczy do przeżycia, oraz medykom i mundurowymi, którzy narażają życie, aby pomagać w walce z pandemią. Stwórzmy dla nich coś wyjątkowego! Czekamy na Wasze życzenia, ciepłe słowa, filmy, fotografie, prace twórcze. Wszystko to, co sprawi, że na ich twarzach pojawi się uśmiech. Przyłączcie się do naszej akcji i dzielmy się wsparciem! Wszystkie te gesty możecie Państwo umieszczać w komentarzach do postu: "Sami" , nie znaczy "samotni" na Facebooku Śląskiej Policji. Nie zapomnijcie w komentarzu oznaczyć osoby lub placówki, którym dedykujecie Wasz wpis.