Safe in poland. Dzielnicowi na rzecz bezpieczeństwa uchodźców

Dzielnicowi Komisariatu Policji V spotkali z uchodźcami z Ukrainy w ramach akcji "Safe in Poland". W spotkaniu uczestniczyło 40 osób. Czterech dzielnicowych rozmawiało z nimi o bezpieczeństwie i zasadach ostrożności, których należy przestrzegać, żeby nie paść ofiarą przestępstwa. W charakterze tłumacza w spotkaniu brał udział również pracownik MOPS.

Dbając o bezpieczeństwo uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają w Polsce, dzielnicowi z Komisariatu V Policji w Sosnowcu zorganizowali spotkanie z nimi w ramach projektu działań informacyjno-edukacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach -" Safe in Poland" . Spotkanie odbyło się na ulicy Ogrodowej 1 w Sosnowcu. W czasie spotkania odbyła się projekcja filmu" Safe in Poland", na kanwie którego mundurowi przekazali uczestnikom informacje dotyczące instytucji, które w naszym kraju zajmują się szeroko pojętym bezpieczeństwem. Przedstawiono ponadto normy społeczne i prawne obowiązujące w Polsce oraz podstawowe zasady ruchu drogowego. Poruszono temat bezpiecznego podróżowania, zapobiegania handlowi ludźmi, oraz poinformowano gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia. Uczestnicy otrzymali broszury informacyjne " Safe in Poland" zawierające tematy poruszane w przedstawionym filmie, oraz karty ICE z napisem " POMÓŻ MI!, HELP ME!" na których można zamieścić podstawowe informacje o osobie. Może to ułatwić uzyskanie pomocy w sytuacji kryzysowej. Ponadto dzielnicowi poinformowali jak działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacja Moja Komenda. Obecnym na spotkaniu przekazali również numery kontaktowe instytucji pomocowych oraz swoje- tak, by nasi goście mogli czuć, że w każdej chwili, w razie niebezpieczeństwa, jest ktoś, kto im pomoże.