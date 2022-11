Ruszyły wnioski o zakup węgla. Sprawdź punkty przyjmowania dokumentów!

Od 16 listopada mieszkańcy Sosnowca mogą składać wnioski o zakup paliwa stałego na preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych.

W pierwszej kolejności wniosek można złożyć za pośrednictwem internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP lub osobiście w jednej z administracji Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu. Wzór wniosku znajdziecie Państwo bezpośrednio w administracji lub na stronie mzzl.pl. Do pobrania także poniżej:

Wzór wniosku o preferencyjny zakup węgla

Kto może złożyć wniosek?

Mieszkaniec Sosnowca uprawniony do otrzymania dodatku węglowego (w centralnej ewidencji emisyjności budynków zaznaczył, że swoją nieruchomość ogrzewa przy pomocy węgla). Zgodnie z ustawą, preferencyjny zakup paliwa stałego nie przysługuje w przypadku gdy którykolwiek z członków gospodarstwa domowego, dla którego składany jest wniosek, nabył paliwa stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Po złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu, Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu skontaktuje się z wnioskodawcą i wskaże punkt zakupu (ul. Szymanowskiego 93, Starpex Sosnowiec – kwalifikowany dostawca węgla PGG). Tam mieszkaniec dokona opłaty za zakup paliwa stałego. Koszt to 1800 zł za tonę. Do końca 2022 roku maksymalnie będzie można zakupić 1,5 tony surowca. Do dyspozycji mieszkańców są jego trzy rodzaje: frakcja orzech/kostka, frakcja ekogroszek i frakcja groszek. Sama realizacja wniosków będzie uzależniona od dostaw z Polskiej Grupy Górniczej.

Punkty składania wniosków o zakup paliwa stałego:

Platforma ePUAP

ADM 4

Administracja Domów Mieszkalnych nr 4

ulica Modrzejowska 32a (budynek FORUM – 1. piętro)

41-200 Sosnowiec

telefon: 32 266 32 73

e-mail: adm4@mzzl.pl

ADM 5

Administracja Domów Mieszkalnych nr 5

ulica Czołgistów 4c

41-219 Sosnowiec

telefon: 32 294 78 58

e-mail: adm5@mzzl.pl

ADM 6

Administracja Domów Mieszkalnych nr 6

ulica Gen. Grota- Roweckiego 59

41-200 Sosnowiec

telefon: 32 291 36 74

e-mail: adm6@mzzl.pl

ADM 7

Administracja Domów Mieszkalnych nr 7

ulica Partyzantów 10a

41-200 Sosnowiec

telefon: 32 266 80 26

e-mail: adm7@mzzl.pl