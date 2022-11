Gorący filmowy listopad w kinach Helios 

W tym tygodniu sieć kin Helios prezentuje nowości, które usatysfakcjonują najbardziej wybrednych kinomanów. Będzie można wybierać spośród przeróżnych gatunków filmowych, projektów specjalnych, a nawet wybrać się na mecz piłki nożnej. Najbliższy tydzień przynosi premierowe pokazy filmów: „Bella i Sebastian: Nowe Pokolenie”, „Nie cudzołóż i nie kradnij” oraz „Chrzciny”. Wśród tytułów, których nie można przegapić są także porywająca produkcja „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu” oraz polskie produkcje „Prorok” i „Listy do M. 5”.

18 listopada to data wielkiego powrotu familijnej serii o przyjaźni słynnego psa i jego młodego kompana – Belli i Sebastiana. Dziesięcioletni chłopiec niechętnie spędza wakacje w górach. Jego głównym obowiązkiem jest pomoc w owczarni, ale takie zadanie mało ekscytuje chłopca wychowanego w mieście. Kiedy jednak poznaje Bellę, puchatego psa pasterskiego, postanawia uratować ją z rąk podłego właściciela. Sebastian przeżyje najbardziej szalone lato w swoim życiu!

To oczywiście niejedyna propozycja familijna. W niedzielę, 20 listopada, na wszystkie dzieci czekają filmowe seanse animacji „Strażak Sam” - pełnej humoru i ciepła bajki, której bohaterowie podbijają serca małych widzów na całym świecie. Tradycyjnie projekcję Filmowych Poranków poprzedzą konkursy i zabawy w sali kinowej.

„Nie cudzołóż i nie kradnij” to premierowa produkcja w gwiazdorskiej obsadzie. Julia Wieniawa występuje w niej jako nierządnica w stroju anioła, Mateusz Banasiuk jako niewierny mąż, Cezary Pazura jako sutener rodem z Dzikiego Zachodu, a Bartek Firlet i Sebastian Stankiewicz jako groteskowi, ale groźni gangsterzy. Patryk odpina przysłowiowe „wrotki”, gdy tylko jego żona Renata wyjeżdża na kilka dni. Niewierny mąż miłosną pustkę wypełnia towarzystwem Sandry, która niefortunnie łączy go z sutenerem Alfim, pewną tajemniczą przesyłką i parą fajtłapowatych gangsterów, którzy są na jej tropie. Gdy na ratunek Patrykowi ruszy jego brat, ksiądz Mariusz, sprawy skomplikują się jeszcze bardziej...

Kolejna nowość - „Chrzciny” - osadzona jest w grudniu 1981 roku. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość - chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc doprowadzić rodzinne pojednanie do końca, Marianna postanawia ukryć przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju. To małe z pozoru kłamstwo, uruchomi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń, którą trudno będzie zatrzymać.

Film „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu” zachwyca widzów już kolejny tydzień. Po śmierci króla T'Challi, królowa Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye i Dora Milaje stają w obronie swojego ludu przed interwencją światowych mocarstw. Otwierając nowy rozdział swojej historii, mieszkańcy Wakandy łączą siły z War Dog Nakią i Everettem Rossem, by wytyczyć nowy kierunek dla swojego królestwa.

W najnowszej odsłonie popularnej serii „Listy do M.” widzowie zobaczą natomiast kolejne perypetie ulubionych bohaterów. Z czym zmierzą się tym razem? Szczepan i Karina uwikłają się w bitwę o spadek. Przy okazji, na własnej skórze, sprawdzą, czy „z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu”? Mel stanie na drodze innego Mikołaja. Słabo znoszący samotność Wojciech pozna sympatycznego oszusta. To oczywiście nie wszystko! W tej części pojawią się też nowi bohaterowie i ich zaskakujące historie.

„Prorok” to opowieść o Prymasie Wyszyńskim, realizowana z rozmachem w Polsce i we Włoszech. Film opowiada historię Prymasa Tysiąclecia, przywódcy duchowego, który pertraktuje z władzami komunistycznymi, by wynegocjować więcej praw dla Kościoła i uciemiężonego narodu. Pozorne porozumienie zmienia się w cichą wojnę, walkę o wolność religijną i godność człowieka.

21 listopada w Kinie Konesera zaprezentowany zostanie amerykański dramat „The Humans”. Gdy trzy pokolenia Blake’ów spotkają się przy jednym stole, właściwie nic nie pójdzie już zgodnie z planem. Z każdym kolejnym daniem atmosfera przy stole gęstnieje, a cięte riposty trafiają w coraz bardziej czułe miejsca, jeden z członków rodziny decyduje się na szczere wyznanieŚ

24 listopada w ramach cyklu Kultura Dostępna na fanów polskiego kina czeka kryminał „Mój dług”. Młody przedsiębiorca prześladowany przez bezwzględnego bandytę dopuszcza się morderstwa w obronie swoich najbliższych. Skazany na 25 lat więzienia trafia za kraty, gdzie musi walczyć o przetrwanie.

24 listopada w ramach cyklu Kultura Dostępna na fanów polskiego kina czeka kryminał „Mój dług". Młody przedsiębiorca prześladowany przez bezwzględnego bandytę dopuszcza się morderstwa w obronie swoich najbliższych. Skazany na 25 lat więzienia trafia za kraty, gdzie musi walczyć o przetrwanie.