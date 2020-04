Rossmann przekaże ponad 82 tys. kremów do rąk szpitalom walczącym z koronawirusem

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

W tym wyjątkowym czasie wszyscy łączymy siły w walce z pandemią. Na pierwszej linii tego frontu znalazł się personel medyczny: pielęgniarki, lekarze, ratownicy.

Brakuje im kremów do rąk zniszczonych środkami odkażającymi

Zdecydowaliśmy solidarnie przyłączyć się do spontanicznych akcji wspierania służby zdrowia. Uznaliśmy, że priorytetem jest wsparcie tych, którzy dbają o życie i zdrowie Polaków. Zmodyfikowaliśmy zasady naszej sztandarowej akcji charytatywnej „Pomagamy jak umiemy” przeznaczając część środków zaplanowanych na jej realizację dla 91 szpitali zakaźnych w całej Polsce. Rossmann przekaże im darowizny w postaci kremów do rąk dostępnych w naszym asortymencie. Wartość każdej z nich to ok. 10 tys. zł. A to oznacza, że personel każdej placówki będzie miał do swojej dyspozycji ok. 1000 kremów.



Nie zmienia to zasadniczej części „Pomagamy jak umiemy”: nadal zamierzamy przekazać w 2020 r. pomoc o wartości 3,5 mln zł ponad 150 organizacjom w Polsce. Za to już teraz dodatkowa pomoc o wartości blisko miliona złotych trafi do szpitali.



Chcemy nadal „Pomagać jak umiemy”!