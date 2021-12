5 mln zł na 5-lecie programu „Pomagamy jak umiemy”

Program „Pomagamy jak umiemy” realizujemy w Rossmannie od 2017 r. Podczas czterech pierwszych edycji, udało się nam dotrzeć z pomocą o wartości 18,5 mln zł do ponad 600 organizacji w całej Polsce. W tym roku, dzięki naszym klientom skanującym podczas zakupów aplikację Rossmann PL zebraliśmy kolejne 5 mln zł – dla organizacji wspierających kobiety.

Tegoroczna, piąta edycja jest jubileuszowa

Chcieliśmy by była inna od wcześniejszych, dlatego od 2021 r. „Pomagamy jak umiemy kobietom”. Do współpracy zaprosiliśmy 60 organizacji działających na rzecz kobiet, które na co dzień:

organizują pomoc psychologiczną, prawną, a niekiedy również medyczną dla kobiet doświadczających przemocy;

wspierają samotne mamy, w tym także nastoletnie – oferując im schronienie i pomoc w znalezieniu pracy i mieszkania;

organizują pomoc wytchnieniową dla niezwykle obciążonych psychicznie opiekunek chorych i niepełnosprawnych dzieci, które bardzo często nie pozwalają sobie nawet na skromne przyjemności, jak wyjście na spacer czy do fryzjera;

walczą z ubóstwem menstruacyjnym;

organizują mieszkania treningowe, umożliwiają kontynuację nauki, a także pomoc w znalezieniu pracy dziewczętom opuszczającym placówki pieczy zastępczej;

W tym roku, oprócz wsparcia rzeczowego, w postaci środków higieny osobistej, podpasek, tamponów, chemii domowej, pieluszek i kaszek dla dzieci przekazaliśmy darowizny finansowe na realizację konkretnych projektów wskazanych przez współpracujące z nami organizacje.

Dzięki tym pieniądzom w 2021 r. udało się m.in:

wydłużyć z 6 do 12 godzin pracę infolinii dla ofiar przemocy Niebieska Linia oraz uruchomić portal, na którym można szukać wsparcia, informacji czy wziąć udział w webinarach;

zatrudnić opiekunki i opiekunów medycznych, którzy poprzez Fundację Ktoś oraz Fundację Między Niebem a Ziemią pomogli kilkudziesięciu rodzinom osób zależnych oferując swój czas, wiedzę oraz wsparcie;

nawiązać współpracę z prawie 100 szkołami w całej Polsce – i razem z Kulczyk Foundation rozpocząć realizację pilotażowego programu przeciwdziałającemu ubóstwu menstruacyjnemu w Polsce;

wesprzeć Fundację Po Drugie, która wybuduje dom dla samotnych nastoletnich mam;

Na początku 2022 r. ruszy kolejna edycja „Pomagamy jak umiemy Kobietom”

Pamiętajmy, że każde zakupy w Rossmannie, w trakcie których zeskanujemy swoją kartę w aplikacji Rossmann PL zwiększają pulę pomocy przekazanej przez Rossmanna wybranym organizacjom. Klienci sami zdecydują komu będą przekazywać uzbierane na koncie punkty CSR, listę organizacji biorących udział w „Pomagamy jak umiemy Kobietom” ogłosimy w styczniu 2022r.

