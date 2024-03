Rewolucja w komunikacji. Wspólny bilet wystartował

W piątek, 1 marca w Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii wystartował wspólny bilet Kolei Śląskich, GZM i Polregio, który w ofercie KŚ nosi nazwę Taryfa Max Bilet.

To jeden z najlepszych tygodni w historii Kolei Śląskich. W poniedziałek regionalny przewoźnik podpisał umowę na rozbudowę swojego zaplecza technicznego przy ul. Raciborskiej w Katowicach, w czwartek Województwo Śląskie zamówiło 22 nowe pociągi, z których będą korzystały KŚ, a w piątek wystartował wspólny bilet w Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii.

– Pasażerowie mają do wyboru cztery imienne bilety miesięczne – Taryfę Max Bilet Kolei Śląskich oraz ich odpowiedniki – 30-dniowe Metrobilety GZM. Za najtańszy bilet na jedno miasto pasażerowie zapłacą 119 zł, za bilet na dwa miasta 149 zł, za trzy do sześciu sąsiadujących ze sobą miast 189 zł, a za bilet sieciowy 249 zł. Dodatkowo, funkcjonuje jeden bilet 24-godzinny – Metrobilet 24h w cenie 24 zł. Bilety można kupić w kasach biletowych, biletomatach, pociągach Kolei Śląskich oraz w aplikacjach biletowych. – Ceny biletów są takie same, ale w przypadku zakupu w Kolejach Śląskich, pasażerowie mają do dyspozycji pełny wybór ustawowych zniżek – wyjaśnia Patryk Świrski, prezes Kolei Śląskich.