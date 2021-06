Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2021/2022

1 czerwca o godz. 12.00 ruszyła rekrutacja uzupełniająca do Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznego od dnia 1 czerwca 2021 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od dnia 1 czerwca 2021 r. od godz. 12.00 do dnia 8 czerwca 2021 r. do godz. 16.00 Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w przedszkolach pierwszego wyboru w godzinach funkcjonowania placówki od dnia 1 czerwca 2021 r. od godz. 12.00 do dnia 8 czerwca 2021 r. do godz. 17.00.

Liczba wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli zostanie opublikowana w systemie rekrutacyjnym przed rozpoczęciem rekrutacji.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: https://uzupelniajaca-przedszkola-sosnowiec.nabory.pl/