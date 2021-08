Rekordowa loteria PIT-owa

Od 6 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku wszyscy mieszkańcy Sosnowca mieli okazję wziąć udział w loterii PIT. Spośród uczestników, rozlosowano nagrody warte kilkadziesiąt tysięcy złotych, a dzięki nowym zgłoszeniom, do budżetu miasta wpłynie rekordowa liczba środków.

- Każdy mieszkaniec Sosnowca, który na dzień 31 grudnia 2020 roku wskazał nasze miasto jako miejsce zamieszkania oraz rozliczył podatek dochodowy w sosnowieckim Urzędzie Skarbowym, miał prawo wziąć udział w losowani nagród - mówi Anna Mastalerz z Wydziału Rozwoju i Przedsiębiorczości UM w Sosnowcu.

Płać podatki we własnym mieście

Loteria to jeden ze sposobów na przyciągnięcie nowych, ale i zatrzymanie obecnych mieszkańców miasta. Jednocześnie pokazuje, że podatki warto płacić we własnym mieście. Akcja cieszyła się ogromną popularnością. Głosów dopuszczonych do losowania było aż 5469. W tym roku pojawiło się mnóstwo osób, które rozliczyły się w mieście po raz pierwszy - rekordowo aż 883. W tym roku wartość nagród to 68 333 zł.

- W obecnej edycji stawiamy na ekologię i promocję ekologicznej komunikacji, której jestem gorącym zwolennikiem. Główna nagroda to tym razem rower elektryczny Cube Touring HYBRYDY One o wartości 12 000 zł, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną 1333,00. Rozlosowaliśmy także 20 hulajnóg elektrycznych Mi Electric Scooter Pro 2 o wartości 2250,00 zł oraz 5 voucherów do sklepu rowerowego o wartości 2000 zł każdy - dodaje Prezydent.

- Mamy mały jubileusz, bo rozpoczęła się 5. edycja naszej loterii. Pamiętajmy, że płacenie podatków na terenie miasta daje pewność, że część środków wróci do nas w postaci inwestycji w najbliższe otoczenie mieszkańca – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Dzięki nowym zgłoszeniom, po odliczeniu kosztów loterii, do budżetu miasta wpłynie o 1,2 mln złotych więcej.

W ubiegłorocznej edycji udział wzięło 3687 osób. Szczęście w losowaniu uśmiechnęło się wówczas do Pani Uli, która z rąk Prezydenta Miasta Arkadiusza Chęcińskiego odebrała kluczyki do Toyoty Aygo.