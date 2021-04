6 kwietnia rozpoczęła się kolejna, piąta już edycja akcji „Loteria PIT – rozlicz podatek w Sosnowcu”. Do wygrania rower elektryczny, hulajnogi elektryczne oraz vouchery do sklepu rowerowego.

Loteria to jeden ze sposobów miasta na przyciągnięcie nowych, ale i zatrzymanie obecnych mieszkańców miasta, pozytywnie przyczyniając się do trendów demograficznych oraz pokazując, że warto płacić podatki właśnie w Sosnowcu.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 30 czerwca 2021 r. W loterii można wziąć udział wypełniając formularz zgłoszeniowy w formie papierowej i wrzucić go do urny w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Zwycięstwa 20 lub wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej loterii www.loteriapitwsosnowcu.pl. Należy pamiętać o wpisaniu w deklaracji podatkowej Sosnowca jako miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia 2020 r.

- Każdy mieszkaniec Sosnowca, który na dzień 31 grudnia 2020 roku wskazał nasze miasto jako miejsce zamieszkania oraz rozliczył podatek dochodowy w sosnowieckim Urzędzie Skarbowym ma prawo wziąć udział w losowani nagród - mówi Anna Mastalerz z Wydziału Rozwoju i Przedsiębiorczości UM w Sosnowcu.

W ubiegłorocznej edycji udział wzięło 3687 osób. Szczęście w losowaniu uśmiechnęło się wówczas do Pani Uli, która z rąk prezydenta miasta Arkadiusza Chęcińskiego odebrała kluczyki do Toyoty Aygo.

- Mamy mały jubileusz, bo rozpoczęła się 5. edycja naszej loterii. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w dotychczasowych i serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej. Pamiętajmy, że płacenie podatków na terenie miasta daje pewność, że część środków wróci do nas w postaci inwestycji w najbliższe otoczenie mieszkańca – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Na mieszkańców Sosnowca czeka w sumie 26 nagród rzeczowych

Nagroda Główna - rower elektryczny Cube Touring Hybrid ONE

Nagrody I stopnia - 20 hulajnóg elektrycznych Mi Electric Scooter Pro 2

Nagrody II stopnia - 5 voucherów do sklepu rowerowego Bike Atelier

Losowanie nagród odbędzie się 13 lipca 2021 r., a nagrody zostaną wręczone podczas oficjalnej uroczystości 9 sierpnia 2021 r.