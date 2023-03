"Razem Tworzymy i Ubieramy Serwisy Samochodowe". Ogłoszenie wyników w CKZiU Sosnowiec

30 marca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie: "Razem Tworzymy i Ubieramy Serwisy Samochodowe".

Na czym polegał konkurs?

Konkurs na projekt odzieży roboczej premium firmy InterCars. Konkurs ma na celu: wspieranie uczniów, realizację projektów umożliwiających uczniom poznanie przemysłu oraz ich aktywizację i uczestnictwo przy wdrażaniu projektów konkursowych do produkcji. Fundator nagród, firma „Inter Cars" S.A. przeznaczyła dla laureatów konkursu niebagatelną kwotę 10 tysięcy złotych oraz cenne nagrody rzeczowe.

Laureatkami konkursu zostały uczennice wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu Technikum Projektowania i Stylizacji Ubioru.

Trzecie miejsce zajęła Zuzanna Ungrowska:

„Jestem szczęśliwa, nie spodziewałam się, że akurat ja stanę podium, zwłaszcza, jak widziałam prace innych dziewczyn. Nie wierzyłam w siebie, ale teraz się przekonałam, że coś znaczę. Zainspirowała mnie odzież dla mechaników z wyścigów Formuły 1, które oglądam od pięciu lat w telewizji. W tym roku w wakacje byłam na wyścigu na żywo w Austrii. Zauważyłam, że mechanicy często klękają, ale nie mają osłon na kolana. To mi nasunęło pomysł, że powinni mieć wkładki na kolanach w swoich strojach mechaników. Obserwowałam ich ubiór i zauważyłam inne rzeczy, które trzeba ulepszyć. Cieszę się, że połączyłam pasję do sportu z pasją do odzieży." - mówi laureatka.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu projektu odzieży roboczej klasy premium dla pracowników serwisów InterCars S.A. Tak o wykonaniu mówi koordynatorka konkursu:

„Przede wszystkim ważne jest, że konkurs wyzwolił w młodych ludziach nową energię i pozwala skierować pasję uczennic na inne obszary. Odzież robocza, także w branży motoryzacyjnej, ale w każdej branży jest gałęzią przemysłu odzieżowego, gdzie z powodzeniem mogą się realizować talenty młodych ludzi. Spójrzmy na projekty konkursowe, zobaczmy, co widać. Nie są to ogrodniczki pana z kanału w warsztacie. Jest to odzież podążająca za trendami, w której mają znaczenie styl, kolor, fason, komfort pracy. Bezpieczeństwo i funkcjonalność w pracy tak, ale też wygląd, zamysł kompozycji stroju. Mogą to być stroje robocze, w których warto się pokazać."

Anna Lejpold – koordynatorka konkursu, nauczyciel przedmiotów zawodowych CKZiU w Sosnowcu.

Drugie miejsce zajęła Julia Stanek, uczennica na kierunku technik przemysłu mody:

„Czuję się niesamowicie. Brak mi słów. Nigdy nie interesowałam się tego typu odzieżą, ani motoryzacją, ale chciałam stworzyć coś wartościowego dla ludzi w pracy. Szukałam informacji i inspiracji w Internecie. Rysowałam bez zastanowienia, zdałam się na intuicję, miałam mnóstwo pomysłów, mogłam na nowo otworzyć swoją kopułę możliwości. Wyszło coś bardzo dobrego. Dziękuję moim nauczycielom, że nauczyli mnie, jak przelać swoje pomysły na realny projekt, który zdobył nagrodę. Chcę też podziękować mojej mamie, która nakłoniła mnie, żebym poszła do tej szkoły, na taki kierunek."

Konkurs jest wstępem do szerszej współpracy pomiędzy szkołą, a biznesem. Ma on nie tylko wymiar edukacyjny i wychowawczy, ale przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego regionu:

„Ja się bardzo cieszę, że jesteście kreatywni. Że wam się chce robić coś innego, coś nowego, coś niestandardowego. Dziękuję, że podążacie za marzeniem i odnosicie sukcesy. Cieszę się i jestem dumny z was – mówię o uczniach. Jestem dumny, że mogę współpracować z tak wspaniałym gronem pedagogicznym i dyrekcją. Ta szkoła, dzięki temu projektowi oraz dzięki wielu innym projektom wnosi bardzo istotny wkład w rozwój naszego miasta, rozwój naszego regionu i całej Polski". - mówi Zbigniew Byszewski – Wiceprezydent Miasta Sosnowca ds. Edukacji

Pierwsze miejsce zajęła Anna Dybus – uczennica klasy drugiej naszego Technikum:

„Jestem mile zaskoczona. Nie spodziewałam się takiej nagrody i wygranej. Jeszcze nie dowierzam, że wygrałam. Bardzo wspierała mnie rodzina i przyjaciele. Bardzo dziękuję pani Lejpold, która mnie nakierowała na tę drogę, wytłumaczyła mi bardzo fajnie, zainspirowała mnie i się udało. Trzeba próbować nowych rzeczy i się nimi zaskakiwać. Ten konkurs otworzył mi taką drogę, że w odzieży, nie tylko chodzi o pokazy mody, ale też o ludzi którzy pracują. Chcę iść tą drogą. Jestem wzruszona." - mówi laureatka.

Jakie nagrody przewidziano?

Organizator firma InterCars S.A. ufundowała dla zwycięzców nagrody pieniężne. Nagroda za trzecie miejsce w wysokości 2000 zł, laureatka drugiego miejsca otrzymała 3000 zł, do zwyciężczyni powędruje nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł. Wszystkie uczestniczki otrzymały oprócz tego nagrody rzeczowe.

„Do konkursu zgłoszono 10 projektów, wybraliśmy 3 zwycięzców. Ze wszystkich projektów stworzymy jeden unikalny, najwyższej jakości strój roboczy. Wybierzemy z tych projektów kilka rzeczy i zrobimy na ich podstawie funkcjonalny prototyp. Już teraz planujemy fazę produkcyjną ubrań na kilka tysięcy sztuk. Zapraszamy was wszystkich drodzy uczniowie do współpracy przy tym procesie. Nie wiem, w jakim jesteście wieku i czy macie już prawa jazdy, ale już we wrześniu, gdy wy lub wasi rodzice podjedziecie samochodem do warsztatu, to będzie was obsługiwać pracownik w zaprojektowanym przez was stroju. Będziecie mogli powiedzieć: „to jest ubranie, które powstało na podstawie moich rysunków, które zgłosiłam na konkurs". Naszym głównym partnerem w realizacji tego projektu jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. InterCars S.A. jest jednym z największych na świecie i największym w Europie przedsiębiorstwem dostarczającym części do samochodów i pojazdów użytkowych. Współpracujemy z najlepszymi." - mówi Bartosz Baranowski przedstawiciel InterCars S.A.

Szkoła będzie brać czynny udział we wszystkich etapach projektu: