Przychodnia w Klimontowie do remontu / fot. UM Sosnowiec

Lada moment rozpoczną się prace budowlane przy przychodni w Klimontowie. Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu właśnie podpisał umowę w tej sprawie.

Modernizacja NZOZ Klimontów

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Klimontów w Sosnowcu przejdzie gruntowną modernizację. Duże zmiany zajdą również wokół przychodni.

– Budynek jest w fatalnym stanie. Kompleksowy remont na pewno odmieni to miejsce – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Modernizacja przychodni to jeden z elementów zmian, które mają miejsce w Klimontowie. Obecnie trwają prace drogowe przy przebudowie newralgicznego skrzyżowania w tej dzielnicy. Pierwszy etap obejmuje prace przy rozbudowie ulicy Zapolskiej – na odcinku od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do wjazdu na teren Centrum Pediatrii. Trwa także przygotowanie do drugiego etapu, którym będzie przebudowa skrzyżowania u zbiegu ulic Hubala-Dobrzańskiego, Zapolskiej i Gacka. W tym miejscu powstanie rondo, które poprawi płynność ruchu. W dalszej kolejności ruszy przebudowa skrzyżowania ulic Wileńskiej, Łukasiewicza i Minerów.

Budynek przychodni przy Hubala-Dobrzańskiego będzie ocieplony, wymienione zostanie pokrycie dachowe, okna, drzwi, prace obejmą także instalacje odgromowe, remont części wspólnych budynku (korytarze i klatki schodowe). Umowa obejmuje również prace na zewnątrz, m.in.: remont schodów, nawierzchni wokół budynku i montaż pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.

– Cieszę się, że przetarg został rozstrzygnięty, a sam remont wpisuje się w projekt Klimontów Od Nowa. Prace powinny ruszyć już wkrótce, a już jesienią zobaczymy całkowicie odmieniony budynek – mówi Rafał Łydek, dyrektor Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu.

– Bardzo się cieszę z działań, które są prowadzone w Klimontowie. Dzielnica staje się atrakcyjniejsza i bardziej bezpieczna. Remont przychodni to kolejny element szerszego projektu – nie kryje zadowolenia Piotr Dudek, sosnowiecki radny.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje w Klimontowie budowę pełnowymiarowego boiska całorocznego, zadaszonego halą pneumatyczną. Swoją inwestycję mieszkalną nieopodal planuje z kolei prywatny inwestor, a już wkrótce wyremontowana będzie ulica Kraszewskiego.

Remont przychodni przy Hubala-Dobrzańskiego wykona firma Budoprimex z Sosnowca. Koszt to prawie 1,2 mln zł.