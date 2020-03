Przekaż materiał do szycia maseczek!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Kończą się zapasy materiału niezbędnego do szycia maseczek w ramach miejskiej akcji pomocy dla służb medycznych. W związku z tym Urząd Miasta zwraca się z gorącą prośbą o przekazywanie materiałów (czysta bawełna, flizelina) oraz gumek do szycia maseczek.

Każda ilość mile widziana

Materiały można dostarczać do budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33 lub jeśli nie możesz dostarczyć go sam, daj nam znać a my podjedziemy i odbierzemy. Telefon kontaktowy 32 296-23-01 lub mail: wps@um.sosnowiec.pl