Przedsiębiorcy zapominają o składaniu deklaracji rozliczeniowych

Do końca ubiegłego roku większość przedsiębiorców niezatrudniająca pracowników była zwolniona z comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowej. Od stycznia ten obowiązek powrócił. Mimo to wielu płatników zapomina złożyć dokumenty rozliczeniowe do ZUS.

Polski Ład wprowadził zmiany dotyczące ustalania wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

To wpłynęło na konieczność comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Obowiązek składania dokumentów dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą opłacających składki na własne ubezpieczenia lub osób z nimi współpracujących. Zwolnieni z tego obowiązku są tylko duchowni, osoby składające dokumenty za nianie oraz osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu

i rentowemu na podstawie art. 7 ustawy systemowej.

- Niestety, choć przepisy obowiązują już od pół roku i mimo że ZUS wysyła informacje o braku dokumentów za dany miesiąc, wielu z przedsiębiorców nie wywiązuje się z obowiązku comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych. Właścicielom firm, którzy nie przekażą dokumentów za dany miesiąc, ZUS utworzy automatycznie wymiar składek z urzędu, co może skutkować błędnym rozliczeniem - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Nowe terminy dla płatników

Dla większości płatników zmienił się także termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek. Tylko dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych termin pozostał bez zmian, czyli do 5. dnia następnego miesiąca. Dla pozostałych płatników termin zależy od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie. Na przykład dla spółek kapitałowych, spółdzielni, fundacji jest to termin do 15. dnia następnego miesiąca, a dla pozostałych płatników składek, m.in. jednoosobowych firm i innych podmiotów bez osobowości prawnej do 20. dnia następnego miesiąca.