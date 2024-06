Przed nami „Wróżkowanie” – wernisaż wystawy akwareli Marty Paśnik

Filia nr 15 – Mec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy akwareli Marty Paśnik „Wróżkowanie”, który odbędzie się w środę 19 czerwca 2024 o godz. 16.00 w siedzibie biblioteki przy ul. S. Kisielewskiego 9a. Wystawa potrwa do 20 lipca 2024. Wstęp wolny.

Wernisaż wystawy „Wróżkowanie”

„Wróżkowanie” to historia pewnego lata w wypełnionym magicznym pyłkiem lesie – to sceny, których nigdy nie było dane oglądać śmiertelnikom. To wspomnienia uchwycone w locie i przyprószone nieskrępowaną radością lata w pełni.

“Zapraszam do zanurzenia się w akwarelowym świecie czarów i beztroski, spędźmy to lato razem w krainie wróżek. Razem obejrzymy cuda ukryte w koronach drzew i na dnie jeziora, doświadczymy wieczornego pikniku na łące i spaceru ze świetlikami o zmierzchu. Poznamy magiczne stworzenia i będziemy kąpać się w blasku gwiazd. Magiczny, leśny zagajnik otworzy swoje podwoje już 19 czerwca.”