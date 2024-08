Przed nami warsztaty przyrodniczo-plastyczne z Justyną Kierat. Sprawdźcie szczegóły!

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza do udziału w przyrodniczo-plastycznych warsztatach z biolożką, pisarką i ilustratorką Justyną Kierat, które odbędą się w poniedziałek 12 sierpnia 2024 o godz. 11.00 w Filii nr 7 – Dańdówka BIBLIOSFERA przy ul. Kalinowej.

„Nasi ptasi przyjaciele”

„Nasi ptasi przyjaciele” to warsztaty przyrodniczo-plastyczne z biolożką, pisarką i ilustratorką Justyną Kierat. Od zaproszonej do Sosnowca gościni, uczestnicy dowiedzą się co nieco o rozpoznawaniu gatunków ptaków i o tym, jak je narysować, by inni mieli możliwość rozpoznać gatunek na ich rysunkach, a następnie – korzystając ze zdobytej wiedzy – sportretują wybrane ptaki w komiksowym stylu. Efektem warsztatów będzie poszerzenie ornitologicznej wiedzy dzieci oraz galeria niesamowitych ptasich wizerunków! Dzięki obecności na spotkaniu partnera Biblioteki – Studenckiej Księgarni Językowej, dzieci będą mogły zakupić książki autorki i poprosić o bezcenny autograf. Udział w warsztatach jest bezpłatny i nie wymaga zapisów.

Książki Justyny Kierat: