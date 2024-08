Przed nami Mistrzostwa Polski w Wakeboardzie i Wakeskate!

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego oraz Klub Sportowy Wake Zone Stawiki mają zaszczyt zaprosić wszystkich miłośników sportów wodnych na Mistrzostwa Polski w Wakeboardzie i Wakeskate, które odbędą się 10 sierpnia 2024 roku w malowniczym Wake Zone Stawiki Water Park w Sosnowcu, na ul. Jana III Sobieskiego 49.

Harmonogram Wydarzenia:

Piątek, 9 sierpnia:

9:30-17:00 Rejestracja zawodników

15:00-20:00 Oficjalny trening

20:15 Riders Meeting

Sobota, 10 sierpnia:

7:00-8:00 Trening

8:00 Rozpoczęcie zawodów: eliminacje, następnie finały

Dekoracja zwycięzców i oficjalne zakończenie mistrzostw

21:00 After Party

Kategorie:

Wakeboard: Kobiety i Mężczyźni: U11, U15, U19, Open, +30, +40

Wakeskate: Kobiety i Mężczyźni: U19, Open

Wakeboard Seated: Open (kategoria dla osób z niepełnosprawnością)

Łącznie 51 miejsc na podium czeka na najlepszych zawodników, którzy zaprezentują swoje umiejętności w różnych kategoriach wiekowych i dyscyplinach. Organizatorzy wydarzenia przewidują udział około 70 zawodników, z czego na ten moment zapisanych jest już 58 osób, w tym około 20 zawodników lokalnych z naszego klubu.

Najmłodszy i Najstarszy Zawodnik:

Najmłodszy zawodnik: rocznik 2016 (8 lat)

Najstarszy zawodnik: rocznik 1970 (54 lata)

To wyjątkowe wydarzenie sportowe przyciągnie zawodników z całej Polski, którzy rywalizować będą o tytuł Mistrza Polski. Organizatorzy zachęcają wszystkich do wsparcia i kibicowania uczestnikom, a także do spędzenia wspaniałego dnia w towarzystwie pasjonatów wakeboardu i wakeskate. W dniu zawodów zapewnione będzie darmowe wejście na plażę, co umożliwi kibicowanie na żywo wszystkim zgromadzonym.