Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla fanów Zagłębia Sosnowiec

Fani Zagłębia Sosnowiec będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Kibice będą mogli dojechać na stadion swojego klubu i wrócić z niego bez konieczności zakupu biletu na przejazd. Wystarczy, że w czasie podróży będą mieli przy sobie bilet na mecz.

Wystarczy karta kibica, karnet lub bilet na mecz

Najbliższe spotkanie piłkarze Zagłębia Sosnowiec rozegrają 4 sierpnia, kiedy to w Zagłębiowskim Parku Sportowym gościć będą Resovię Rzeszów. Osoby wybierające się na ten mecz będą mogły skorzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie, tj. dojechać pod stadion i wrócić do domu. Jedynym warunkiem jest posiadanie karty kibica, karnetu lub biletu wstępu na odbywający się mecz. Z oferty będzie można skorzystać 4 sierpnia w godzinach 12:00 – 23:59.

– Nasze mecze na ArcelorMittal Park cieszą się nieustającym zainteresowaniem kibiców, dlatego bardzo się cieszymy, że będą oni mieli możliwość darmowego dojazdu na stadion komunikacją miejską. Wierzymy w to, że nasza współpraca z Zarządem Transportu Metropolitalnego przyniesie wymierne obopólne korzyści – mówi Piotr Porębski, rzecznik prasowy Zagłębia Sosnowiec.

– Taką możliwość dawaliśmy kibicom Zagłębia już w zeszłym sezonie piłkarskim. Wspólnie z klubem zdecydowaliśmy się nadal ułatwiać dotarcie na mecz oraz kontynuować tę formę promocji transportu – mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy ZTM. – Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszamy ruch samochodów w Sosnowcu, przede wszystkim na Środuli i Zagórzu – dodaje Wawrzaszek.

Współpraca klubu z organizatorem transportu będzie trwała co najmniej do końca czerwca 2025 r. Z bezpłatnych przejazdów, pod warunkiem posiadania ważnego biletu na mecz lub karty kibica, będzie można korzystać w dniach meczowych na wszystkich liniach autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych ZTM. Każdorazowo przed domowymi meczami Zagłębia Sosnowiec na stronie internetowej organizatora transportu oraz w klubowych mediach publikowane będą informacje o uaktywnieniu bezpłatnych przejazdów, oraz godzinach ich obowiązywania. Do skorzystania z oferty będą uprawniać zarówno bilety elektroniczne, jak i papierowe.