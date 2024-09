Przed nami II edycja Biegu Hutnika – biegnij i pomagaj!

Już w najbliższą sobotę, 28 września o godzinie 12:45 spod siłowni IRON GYM, która mieści się w osiedlowym klubie „Bakcyl” w Sosnowcu, wystartuje druga edycja charytatywnego „Biegu Hutnika”. W tegorocznych zmaganiach zawodnicy będą mieli do pokonania 5 km trasę, która prowadzić będzie głównymi ulicami miasta. Dla najmłodszych przygotowano krótsze trasy w czterech kategoriach wiekowych. Finałem sportowych rywalizacji będzie Festyn Rodzinny, który przeniesie wszystkich w szalone lata 60.! Wydarzenie organizowane jest przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Hutnik” we współpracy z miastem Sosnowiec.

Druga edycja charytatywnego biegu

Bieg Hutnika to już druga edycja charytatywnych zmagań sportowych, których celem, w tym roku, jest pomoc Pani Elżbiecie, która po udarze niedokrwiennym mózgu wymaga długiej i intensywnej rehabilitacji. Zawodnicy biegu głównego będą mieli do pokonania trasę o długości 5 km, która prowadzić będzie przez ul. Koszalińską, Rydza-Śmigłego, Gwiezdną, Lubelską, Kielecką oraz Radomską. Meta znajdować się będzie przy ul. Koszalińskiej 23 – przy siłowni IRON GYM. Dla najmłodszych przygotowano biegi w czterech kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 8 -9 lat, 10-12 lat oraz 13-15 lat. Na wszystkich uczestników – i tych małych i tych dużych czekają pamiątkowe gadżety, medale za ukończenie biegu, a także napoje i ciepłe posiłki.

– Pierwsza edycja „Biegu Hutnika” spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego postanowiliśmy kontynuować to wydarzenie. Dla nas to nie tylko rywalizacja sportowa, ale przede wszystkim inicjatywa społeczna, której głównym celem jest wsparcie osób potrzebujących. W tym roku wszystkie środki z biegu zostaną przeznaczone na pomoc Pani Elżbiecie, która wymaga drogiej rehabilitacji – mówi Maciej Adamiec, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” i dodaje: Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do udziału w naszym biegu – niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania. Dziękuję również partnerom i sponsorom za zaangażowanie w organizację tegorocznej edycji.

Dla trzech najszybszych biegaczek i biegaczy przewidziano statuetki, nagrody pieniężne oraz rzeczowe, ale to nie wszystko! Dodatkowo 20 uczestniczek i uczestników, którzy jako pierwsi pojawią się na macie, otrzymają atrakcyjne nagrody, w tym przejazdy motorówką, vouchery na pomiar i analizę składu ciała, karnety open na siłownię IRON GYM oraz zabiegi pielęgnacyjne. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez sponsorów wydarzenia, m.in. Fundację „Unia Bracka”, Centrum Dietetyczno-Treningowe Tomasz Służałek, GLAMSFERĘ oraz piekarnię „Maciuś”.

Wszystkich, którzy chcą podjąć wyzwanie Hutnika, organizatorzy zapraszają do zapisów stacjonarnie do dnia zawodów w siłowni IRON GYM, przy ul. Koszalińskiej 23 w Sosnowcu. Zapisy przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-21. Dla dorosłych obowiązuje opłata startowa – do 25 września – 49 zł, w dniu zawodów - 59 zł. Udział dzieci w biegach towarzyszących jest bezpłatny. Zapisy dzieci prowadzone będą tylko w dniu zawodów. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2531156170408187?active_tab=about

Rodzinny Festyn – szalone lata 60.!

Finałem sportowych zmagań będzie Festyn Rodzinny, który rozpocznie się o godz. 16.00 i przeniesie wszystkich uczestników w klimat szalonych lat 60. Dla miłośników motoryzacji Klasyczne Zagłębie Dąbrowskie przygotowało prawdziwe klasyczne perełki, które będzie można podziwiać, a nawet zrobić sobie przy nich pamiątkowe zdjęcie. Dodatkowo uczestnicy będą mogli zanurzyć się w atmosferze pin-up oraz skorzystać z foto-stylizacji, która upamiętni te wyjątkowe chwile. Nie zabraknie również pysznego jedzenia! Amerykański food truck, wata cukrowa, popcorn, zakręcone ziemniaki i smakowite przekąski od pizzerii Da Grasso zaspokoją apetyt każdego. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, takich jak dmuchany zamek, tatuaże, warkoczyki czy malowanie twarzy. A na tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas, czekają treningi z instruktorami Klubu Bakcyl i IRON GYM. Całość wydarzenia dopełni muzyka grana na żywo oraz konkurs na najlepszą stylizację pin-up.

- II edycja Biegu Hutnika to dla nas okazja do kontynuacji działań na rzecz społeczności lokalnej. Chcemy nie tylko promować zdrowy tryb życia, ale także wspierać tych, którzy potrzebują pomocy. Tradycyjnie już zapraszamy wszystkich po biegu na nasz Rodzinny Festyn, który odbędzie się na terenie Spółdzielni. Czekają liczne atrakcje, pyszne jedzenie, a także możliwość wspólnego świętowania. Serdecznie zapraszamy! – mówi Marcin Podsiadło, zastępca Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”.

Inicjatywy SM Hutnik

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Hutnik” angażuje się także w inne działania na rzecz lokalnej społeczności. W odpowiedzi na niedawne wydarzenia związane z powodziami w naszym kraju zorganizowana została zbiórka dla osób najbardziej poszkodowanych. Mieszkańcy wykazali się ogromną solidarnością i chętnie włączyli się w akcję i pomoc dla potrzebujących. Każdy, kto chciałby jeszcze wspomóc takie osoby, może przynieść aktualnie najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak: materiały budowlane (cement, tynk, keje do płytek, wałki malarskie itp.), osuszacze, butle z gazem, środki do odgrzybiania, naczynia kuchenne do Klubu Bakcyl, przy ul. Koszalińskiej 23.