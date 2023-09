Przed nami 5. Zagłębiowski Spływ Kajakowy!

Przed nami kolejna edycja Zagłębiowskiego Spływu Kajakowego, który odbędzie się 9 września na odcinku o długości ok. 18 km ze Sławkowa do Maczek. Czas płynięcia wyniesie od 6 do 8 godzin.

Zagłębiowski Spływ Kajakowy już w sobotę

Spływ jest wymagający, a biorący w nim udział kajakarze muszą się odznaczać dobrymi umiejętnościami pływania kajakiem oraz być przygotowani również na konieczność przenoszenia sprzętu ze względu na występowanie licznych przeszkód na trasie na tym terenie.

Spływ odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego oraz Burmistrza Miasta Sławkowa Rafała Adamczyka.

Harmonogram Spływu:

godz. 7.00 – 8.00 – weryfikacja uczestników spływu – Sosnowiec – Maczki – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 przy ul. Skwerowej 21, Sosnowiec – Maczki,

godz. 8.15 – wyjazd uczestników spływu na start – Miejski Ośrodek Kultury, ul. Młyńska 14 w Sławkowie,

godz. 9.00 – Sławków – oficjalne otwarcie spływu i wodowanie osad,

godz. ok. 11.30 – Sławków-Piernikarka – postój, krótki odpoczynek, poczęstunek,

godz. ok. 16:00 – zakończenie spływu Sosnowiec-Maczki – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 przy ul. Skwerowej 21 – rozdanie pamiątkowych medali, ciepły posiłek.

Opłata startowa wynosi 60 zł od osoby.

Ilość dostępnych miejsc – 72