Prof. Gut: szczepienia nauczycieli są niezwykle ważne, bo uczniowie nie będą szczepieni

Szczepienia nauczycieli są niezwykle ważne z kilku powodów. Przede wszystkim jednak dlatego, że uczniowie szczepieni nie będą - powiedział PAP wirusolog prof. Włodzimierz Gut. W jego ocenie produkt firmy AstraZeneca jest równoważny z tymi innych firm i bezpieczny.

Prezes ARM Michał Kuczmierowski powiedział, że szczepienia nauczycieli powinny przebiec bez zakłóceń. Do Polski trafiło 125 tys. szczepionek firmy AstraZeneca, które są już przekazywane do punktów szczepień.

Wskazał on, że to produkt równoważny innym zarejestrowanym już w Europie.

Dodał, że ta szczepionka bazuje na tym samym fragmencie białka. Mówienie obecnie o jej mniejszej skuteczności jest elementem pewnej "gry producentów".

Pamiętajmy, że szczepionka Curevac jest na trzecim etapie badań klinicznych. To produkt niemiecki. To właśnie w Niemczech rozpoczęto kwestionowanie skuteczności produktu AstraZeneca. Czy to przypadek? Do tego szczepionka AstraZeneca jest znacznie tańsza od innych. Pamiętajmy o tych niuansach - powiedział wirusolog.