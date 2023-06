Prezydent Sosnowca z absolutorium. Zapoznaj się z raportem o stanie gminy

Raport o stanie gminy za 2022 rok – udzielenie wotum zaufania Prezydentowi Miasta Sosnowca, ocena wieloletniej prognozy finansowej i budżetu miasta za 2022 r. i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Sosnowca. To najważniejsze punkty dzisiejszych obrad sesji Rady Miejskiej.

Radni zapoznali się z raportem o stanie gminy za 2022 rok a następnie w wyniku głosowania udzielili wotum zaufania Prezydentowi Miasta, Arkadiuszowi Chęcińskiemu. Za głosowało 19 osób, 1 była przeciw, 3 wstrzymały się od głosu.

Następnym ważnym punktem było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca za rok 2022. W wyniku głosowania 19 radnych wyraziło swoje poparcie dla przygotowanego przez władze miasta dokumentu przy 4 głosach wstrzymujących się.

Najważniejszym punktem sesji było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sosnowca absolutorium za 2022 rok. 17 radnych zagłosowało za udzieleniem absolutorium prezydentowi, 1 była przeciw, 3 wstrzymały się od głosu.

– Dziękuję radnym za wotum zaufania i udzielenie absolutorium. Dziękuję za współpracę dla dobra naszego miasta. Słowa uznania należą się wszystkim pracownikom urzędu, jednostek podległych i spółek, bez których działania na rzecz rozwoju naszego miasta nie byłyby możliwe. Mimo wielu trudności, mimo pandemii, która na szczęście już za nami, mimo wojny za wschodnią granicą, która ma swoje odbicie w wielu gałęziach gospodarki idzie na przód realizując to, co obiecaliśmy mieszkańcom w wyborach. Wszystkie nasze działania, w każdym obszarze mają na celu jedno – nasze wspólne dobro i to, aby w naszym Sosnowcu żyło nam się jak najlepiej. To co robimy to nie tylko tu i teraz, to także przyszłość nasza i następnych pokoleń – mówił podczas obrad Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.