Podróż do Sosnowca stała się inspiracją. Polska premiera książki Menachema Kaisera

12 maja br. swoją polską premierę miała debiutancka książka „Grabież. Historia majątku rodzinnego i nazistowskiego skarbu” autorstwa Menachema Kaisera. Jest to autobiograficzny zapis podróży autora książki do Polski w celu odzyskania kamienicy w Sosnowcu i wspomnień po zmarłym dziadku.

Premiera debiutanckiej książki "Grabież. Historia majątku rodzinnego i nazistowskiego skarbu"

Menachem Kaiser jest kanadyjskim pisarzem i felietonistą o polskich korzeniach. Pochodzi z religijnej rodziny żydowskiej. Od 10 lat odwiedza Polskę, a jego podróż do Sosnowca stała się inspiracją do napisania debiutanckiej książki "Grabież. Historia majątku rodzinnego i nazistowskiego skarbu" opowiadającej autobiograficzną historię podróży autora do Polski.

Dziadek Kaisera był polskim Żydem, który przeżył Zagładę, a po wojnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Wiele lat po śmierci dziadka, Kaiser postanowił wyjechać do Polski, aby odzyskać majątek swojej rodziny - kamienicę w Sosnowcu, oraz poznać swoje korzenie. Kwestia majątku schodzi na drugi plan w momencie, kiedy poznaje społeczność poszukiwaczy nazistowskich skarbów na Dolnym Śląsku i przygląda się ich działaniom. Niespodziewanie okazuje się, że jego krewny był więźniem nazistowskim i pracował przymusowo przy budowie kompleksu Riese, czyli największego projektu górniczo-budowlanego nazistowskich Niemiec. Prawdopodobnie miał on być wykorzystywany jako jedna z kwater głównych Adolfa Hitlera.

Książka w 2021 roku trafiła na listę najlepszych książek non-fiction "The New York Times" oraz otrzymała wyróżnienie Canadian Jewish Literary Award w kategorii "Biografie", a rok później Kaiser został nagrodzony Sami Rohr Prize for Jewish Literature, czyli nagrodą przyznawaną amerykańskim pisarzom, którzy w znacznym stopniu przyczyniają się do badania żydowskiego doświadczenia.

W Polsce książka ukazała się 12 maja nakładem wydawnictwa Ośrodek Karta w tłumaczeniu Moniki Skowron.