Prelekcje dzielnicowych dla seniorów z Sosnowca

Wczoraj dzielnicowi z Komisariatu Policji II aspirant Tomasz Kula wraz ze starszym aspirantem Sławomirem Krawczyk spotkali się z seniorami w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego. Z uczestnikami rozmawiali głównie o metodach dokonywania oszustw na szkodę osób starszych, ale również o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w aspekcie ostatnich zmian w przepisach ustawy o ruchu drogowym.

Spotkanie miało na celu uświadomienie osób starszych o metodach działania oszustów

Dzielnicowi przekazali uczestnikom materiały informacyjne o takich zdarzeniach. Zapobieganie tego rodzaju przestępstwom jest planem priorytetowym dzielnicowych z Komisariatu Policji II, działających w rejonie osiedla Środula, dlatego można się w najbliższym czasie spodziewać kontynuacji tego rodzaju spotkań. Policjanci chcą dotrzeć do jak największej ilości osób, by ostrzec je i uświadomić co do tego, jak skomplikowanymi socjotechnikami posługują się oszuści, by wprowadzać w błąd swoje ofiary. Kolejne spotkania już wkrótce.