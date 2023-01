Prawie 14 kilogramów narkotyków nie trafi na rynek!

Sosnowieccy policjanci zatrzymali 4 osoby związane z wytwarzaniem i posiadaniem znacznych ilości narkotyków. Kryminalni zabezpieczyli blisko 14 kilogramów różnego rodzaju środków odurzających. Jeden z zatrzymanych był także poszukiwany listem gończym.

Kilogramy narkotyków w Sosnowcu

Zatrzymania i przejęcie tak dużej ilości narkotyków było efektem wspólnej pracy sosnowieckich kryminalnych i policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców KWP w Katowicach. Kiedy jeden z podejrzanych zauważył policjantów na ulicy, zaczął uciekać, a trzymaną w ręku paczkę próbował wrzucić na pobliskie drzewo. Mężczyzna został zatrzymany, a w paczce, jak się okazało, było ponad kilogram amfetaminy. Podczas realizacji tej sprawy policjanci zatrzymali 3 mężczyzn i kobietę w wieku od 26 do 33 lat. Wszyscy zatrzymani są mieszkańcami Zagłębia.

Jeden z nich - 33-letni sosnowczanin, był również poszukiwany listem gończym do odbycia kary ponad 2 lat więzienia. Taki właśnie wyrok orzekł mu sąd za szereg przestępstw internetowych. Pozostali mężczyźni są również doskonale znani policjantom - w przeszłości byli karani za różnego rodzaju przestępstwa. Podczas dalszych czynności kryminalni przeszukali szereg lokali, w których zabezpieczyli środki odurzające i komponenty do ich wytwarzania, z których można było przygotować 14 kilogramów gotowego narkotyku. Były to między innymi: amfetamina (zarówno płynna, jak i w proszku), metamfetamina i marihuana. Zatrzymani usłyszeli już prokuratorskie zarzuty wytwarzania i posiadania znacznych ilości środków odurzających. Grozić im za to może do 10 lat więzienia. Decyzją sądu wszyscy podejrzani zostali aresztowani na 3 miesiące.