Potrącono 13-latka jadącego na przejeździe dla rowerów. Stracił przednie zęby

Do zdarzenia doszło 25 sierpnia tuż po godzinie 11.00. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa chłopcu jadącemu rowerem po przejeździe dla rowerów. Doszło do zderzenia, w wyniku którego 13-latek stracił przednie zęby. Policjanci wykonali wszystkie niezbędne czynności na miejscu zdarzenia, a prowadzone postępowanie wyjaśni jego dokładny przebieg i wszystkie jego okoliczności.

Niestety - pomimo bardzo intensywnych działań edukacyjnych i informacyjnych prowadzonych przez policjantów, wciąż wielu kierowców, rowerzystów, użytkowników hulajnóg, rolek czy innych środków transportu osobistego, nie do końca przyswoiło zasady poruszania się w ruchu drogowym. Wielu również z nienależytą uwagą śledzi zmieniające się dynamicznie warunki ruchu. Niestety, jak widać na powyższym przykładzie, skutki tej niewiedzy i nieuwagi mogą być bardzo poważne, a czasem nawet tragiczne. Bądźmy ostrożni poruszając się rowerem w mieście - bezsprzecznie osoba poruszająca się po drodze dla rowerów, na przejeździe rowerowym ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem, jednak zwykle to rowerzysta, jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego, odnosi najpoważniejsze obrażenia. Do kierowców natomiast zwracamy się z kolejnym apelem: nawet jeśli uprawnienia do kierowania uzyskaliśmy wiele lat temu, to, w miarę wchodzących w życie zmian przepisów, jesteśmy obowiązani aktualizować swoją wiedzę, a nade wszystko poruszając się autem w mieście, gdzie ruch samochodów, pieszych i rowerzystów jest spory, powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Chwila nieuwagi bowiem może kosztować kogoś życie.a