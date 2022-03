Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania już w polskim areszcie

Sosnowieccy policjanci przejęli od swoich zagranicznych kolegów zatrzymanego 41-letniego mężczyznę, który był poszukiwany na podstawie aż dwóch czerwonych not Interpolu. Kiedy w toku sprawy kryminalni ustalili, że mężczyzna może się ukrywać poza granicami kraju, Prokuratura Regionalna w Katowicach wydała za poszukiwanym Europejski Nakaz Aresztowania. 16.11.2021 roku został on zatrzymany we Francji. Teraz został sprowadzony do kraju, gdzie trafił do aresztu.

Sosnowieccy policjanci prowadzili poszukiwania mężczyzny od czerwca 2018 roku!

Był on poszukiwany w związku z przestępstwami, jakich się dopuścił, m.in. udziałem w grupie przestępczej, wymuszeniami, oszustwami i paserstwem. Za 41-latkiem sądy z terenu całej aglomeracji śląskiej wydały listy gończe, a Prokuratura Regionalna w Katowicach poszukiwała go na podstawie dwóch czerwonych not Interpolu.

Kiedy w toku prowadzonej sprawy kryminalni ustalili, że może się ukrywać poza granicami kraju, Prokuratura Regionalna w Katowicach wydała za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Dzięki przekazanym przez sosnowieckich policjantów informacjom mężczyzna został zatrzymany 16.11.2021 roku na terenie Francji. Teraz został sprowadzony do kraju i osadzony w polskim areszcie. Będzie odbywać karę łącznie 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczoną mu za dokonane przestępstwa.