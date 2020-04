Poszedł do parku na ryby - odpowie przed sądem

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci każdego dnia kontrolują miejsca, w których zwykli gromadzić się mieszkańcy naszego miasta. Wczoraj m.in. dokonali sprawdzenia bardzo popularnego Parku im. Kuronia. Tam napotkali 30-latka, który łowił ryby. Zapytany, dlaczego nie stosuje się do obowiązujących obecnie ograniczeń i obostrzeń, mężczyzna stwierdził, że łowienie ryb to jedna z jego podstawowych potrzeb życiowych i nic im do tego. Policjanci zaproponowali mężczyźnie mandat w wysokości 200 zł, jednak 30-latek odmówił jego przyjęcia, dlatego teraz do Sądu skierowany zostanie wniosek o jego ukaranie. Pamiętajmy, że w przypadku rażącego naruszenia obowiązujących ograniczeń i obostrzeń informacja o tym, że do niego doszło, zostaje przekazana do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który może w prowadzonym przez siebie postępowaniu ukarać taką osobę grzywną w wysokości do 30 000 zł.